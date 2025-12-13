Thị trường tiền số hôm nay, 13-12: Bitcoin còn cơ hội tăng tiếp khi hai kim loại quý này lập đỉnh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-12: Bitcoin còn cơ hội tăng tiếp khi hai kim loại quý này lập đỉnh?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh có thể hút dòng tiền sang tài sản trú ẩn, khiến đà tăng ngắn hạn của Bitcoin kém thuận lợi hơn.

Tối 13-12, thị trường tiền số điều chỉnh nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin giảm hơn 2% trong 24 giờ, giao dịch quanh 90.400 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh, trong đó Ethereum và Solana mất hơn 4%, lần lượt còn 3.109 USD và 133 USD. XRP gần như đi ngang quanh mốc 2 USD, trong khi BNB tăng nhẹ 0,5%, lên khoảng 890 USD.

Theo Cointelegraph, mốc 94.000 USD của Bitcoin hiện được xem là ngưỡng quan trọng mà lực mua đang hướng tới, sau khi giá từng vươn lên gần 95.500 USD trong phiên trước nhưng nhanh chóng quay đầu do áp lực bán gia tăng.

Theo giới quan sát, trong ngắn hạn Bitcoin đang rơi vào trạng thái giằng co khi chịu tác động đồng thời của nhiều vùng cản, khiến xu hướng trở nên nén lại.

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là giai đoạn tích lũy trước khi thị trường xuất hiện biến động lớn hơn.

Nhà phân tích Michaël van de Poppe nhận định giá biến động nhanh do dòng tiền vào thị trường chưa dồi dào, song khả năng tăng trở lại vẫn được đánh giá cao trong những ngày hoặc vài tuần tới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nhịp hồi phục trong tháng 12 chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi rõ rệt về xu hướng.

Bitcoin có cơ hội tăng tiếp khi vàng và bạc lập đỉnh mới hôm nay 13 - 12 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 90.400 USD Nguồn: OKX

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, Bitcoin đang dao động ngay dưới khu vực từng là mức cao nhất trong nhiều tuần, được xem là "cửa ải" then chốt quyết định khả năng lấy lại đà tăng trong ngắn và trung hạn. Dù vậy, rủi ro giảm sâu được cho là đã hạ nhiệt.

Ông van de Poppe cho rằng việc giá liên tục hình thành các mức đáy cao hơn cho thấy xu hướng đi lên đang dần được củng cố. Theo ông, đợt điều chỉnh mạnh vừa qua chủ yếu chịu tác động từ yếu tố tâm lý, thay vì phản ánh sự suy yếu thực chất của cung cầu trên thị trường.

Ở góc độ vĩ mô, thị trường tài chính toàn cầu cũng có những điều chỉnh nhất định sau quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, với chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu lớn mất khoảng 0,35%. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, tiến sát vùng đỉnh cao kỷ lục mới, hướng tới mốc 4.400 USD mỗi ounce.

Đà tăng của kim loại quý được cho là đang tạo áp lực tâm lý lên thị trường tiền số. Ông Jeremy Batchelder, đồng sáng lập một nền tảng giao dịch tự động, cho rằng việc vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới có thể khiến dòng tiền tạm thời ưu tiên các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó triển vọng tăng tốc của Bitcoin trong ngắn hạn trở nên kém thuận lợi hơn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin?

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định thị trường thiếu động lực, lực mua yếu và tâm lý nhà đầu tư phân hóa khiến khả năng Bitcoin tăng mạnh trong thời gian tới rất thấp

Thị trường tiền số hôm nay, 10-12: 1 triệu người Việt sắp được đào tạo cách bảo vệ tài sản số

(NLĐO) - Chương trình "Phổ cập tài sản số” dự kiến tiếp cận 1 triệu người dân trên toàn quốc năm 2026

Thị trường tiền số hôm nay, 9-12: Nhà đầu tư bắt đầu cảnh giác với Bitcoin

(NLĐO)- Nhà đầu tư lo ngại giá Bitcoin sẽ mất nhiều thời gian để chạm mốc 100.000 USD do phụ thuộc vào diễn biến thị trường lao động và bất động sản tại Mỹ.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo