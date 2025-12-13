Thị trường tiền số hôm nay, 13-12: Bitcoin còn cơ hội tăng tiếp khi hai kim loại quý này lập đỉnh?

Tối 13-12, thị trường tiền số điều chỉnh nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin giảm hơn 2% trong 24 giờ, giao dịch quanh 90.400 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh, trong đó Ethereum và Solana mất hơn 4%, lần lượt còn 3.109 USD và 133 USD. XRP gần như đi ngang quanh mốc 2 USD, trong khi BNB tăng nhẹ 0,5%, lên khoảng 890 USD.

Theo Cointelegraph, mốc 94.000 USD của Bitcoin hiện được xem là ngưỡng quan trọng mà lực mua đang hướng tới, sau khi giá từng vươn lên gần 95.500 USD trong phiên trước nhưng nhanh chóng quay đầu do áp lực bán gia tăng.

Theo giới quan sát, trong ngắn hạn Bitcoin đang rơi vào trạng thái giằng co khi chịu tác động đồng thời của nhiều vùng cản, khiến xu hướng trở nên nén lại.

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là giai đoạn tích lũy trước khi thị trường xuất hiện biến động lớn hơn.

Nhà phân tích Michaël van de Poppe nhận định giá biến động nhanh do dòng tiền vào thị trường chưa dồi dào, song khả năng tăng trở lại vẫn được đánh giá cao trong những ngày hoặc vài tuần tới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nhịp hồi phục trong tháng 12 chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi rõ rệt về xu hướng.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 90.400 USD Nguồn: OKX

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, Bitcoin đang dao động ngay dưới khu vực từng là mức cao nhất trong nhiều tuần, được xem là "cửa ải" then chốt quyết định khả năng lấy lại đà tăng trong ngắn và trung hạn. Dù vậy, rủi ro giảm sâu được cho là đã hạ nhiệt.

Ông van de Poppe cho rằng việc giá liên tục hình thành các mức đáy cao hơn cho thấy xu hướng đi lên đang dần được củng cố. Theo ông, đợt điều chỉnh mạnh vừa qua chủ yếu chịu tác động từ yếu tố tâm lý, thay vì phản ánh sự suy yếu thực chất của cung cầu trên thị trường.

Ở góc độ vĩ mô, thị trường tài chính toàn cầu cũng có những điều chỉnh nhất định sau quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, với chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu lớn mất khoảng 0,35%. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, tiến sát vùng đỉnh cao kỷ lục mới, hướng tới mốc 4.400 USD mỗi ounce.

Đà tăng của kim loại quý được cho là đang tạo áp lực tâm lý lên thị trường tiền số. Ông Jeremy Batchelder, đồng sáng lập một nền tảng giao dịch tự động, cho rằng việc vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới có thể khiến dòng tiền tạm thời ưu tiên các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó triển vọng tăng tốc của Bitcoin trong ngắn hạn trở nên kém thuận lợi hơn.