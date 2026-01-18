Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin không chỉ mang tính đầu cơ mà còn được kỳ vọng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của các quỹ lớn.

Tối 18-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin giảm khoảng 0,1%, lùi về quanh mốc 95.000 USD.

Một số đồng tiền khác cũng điều chỉnh, trong đó XRP giảm 0,3% xuống còn khoảng 2 USD, Solana giảm 1% về mức 142 USD. Ở chiều ngược lại, Ethereum tăng 0,6% lên 3.320 USD, còn BNB tăng 0,5%, đạt 947 USD.

Theo CoinDesk, trong bối cảnh thị trường ngắn hạn có nhiều biến động, Bitcoin vẫn được đánh giá cao về vai trò dài hạn trong danh mục đầu tư của các tổ chức lớn.

Trong báo cáo triển vọng thị trường năm 2026, bà Cathie Wood, CEO Ark Invest, cho rằng Bitcoin ngày càng trở thành một kênh đầu tư đáng chú ý đối với các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Theo bà Wood, điểm mạnh nổi bật của Bitcoin là giá của đồng tiền này thường không biến động cùng chiều với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu hay vàng.

Nhờ đó, Bitcoin có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư muốn cải thiện lợi nhuận nhưng vẫn chú trọng kiểm soát rủi ro.

Dữ liệu của Ark Invest cho thấy kể từ năm 2020, mức độ liên hệ giữa giá Bitcoin và các thị trường tài chính lớn thấp hơn đáng kể so với mối liên hệ giữa các tài sản truyền thống với nhau.

Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 95.000 USD Nguồn: OKX

Cụ thể, mức độ liên quan giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 chỉ ở khoảng 0,28, trong khi S&P 500 và bất động sản cho thuê có mức liên hệ lên tới 0,79. Điều này cho thấy Bitcoin có xu hướng vận động độc lập hơn, qua đó giúp danh mục đầu tư cân bằng tốt hơn.

Từ góc nhìn dài hạn, bà Wood cho rằng Bitcoin không chỉ mang tính đầu cơ mà còn có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của các quỹ lớn. Bà tiếp tục giữ quan điểm rất lạc quan, dự báo giá Bitcoin có thể đạt khoảng 1,5 triệu USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng đồng tình với nhận định này. Chiến lược gia Christopher Wood của Jefferies mới đây đã rút lại khuyến nghị phân bổ 10% danh mục vào Bitcoin và chuyển sang vàng, với lo ngại về rủi ro an ninh trong tương lai.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, xu hướng chung cho thấy Bitcoin đang ngày càng được các tổ chức tài chính lớn xem xét nghiêm túc, như một công cụ hỗ trợ đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-1: Điều gì đang âm thầm diễn ra

(NLĐO)- Nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ đang thử nghiệm cho vay thế chấp bằng Bitcoin, cho phép khách hàng vay tiền mặt mà vẫn nắm giữ tài sản số trong dài hạn.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-1: Bitcoin phát tín hiệu bất thường

(NLĐO)- Trước nay, khi Bitcoin đã vào chu kỳ giảm, giá không quay lại mức cao nên nếu kịch bản đó lặp lại, đà phục hồi hiện tại là điều bất thường.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo