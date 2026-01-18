Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý

Tối 18-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin giảm khoảng 0,1%, lùi về quanh mốc 95.000 USD.

Một số đồng tiền khác cũng điều chỉnh, trong đó XRP giảm 0,3% xuống còn khoảng 2 USD, Solana giảm 1% về mức 142 USD. Ở chiều ngược lại, Ethereum tăng 0,6% lên 3.320 USD, còn BNB tăng 0,5%, đạt 947 USD.

Theo CoinDesk, trong bối cảnh thị trường ngắn hạn có nhiều biến động, Bitcoin vẫn được đánh giá cao về vai trò dài hạn trong danh mục đầu tư của các tổ chức lớn.

Trong báo cáo triển vọng thị trường năm 2026, bà Cathie Wood, CEO Ark Invest, cho rằng Bitcoin ngày càng trở thành một kênh đầu tư đáng chú ý đối với các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Theo bà Wood, điểm mạnh nổi bật của Bitcoin là giá của đồng tiền này thường không biến động cùng chiều với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu hay vàng.

Nhờ đó, Bitcoin có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư muốn cải thiện lợi nhuận nhưng vẫn chú trọng kiểm soát rủi ro.

Dữ liệu của Ark Invest cho thấy kể từ năm 2020, mức độ liên hệ giữa giá Bitcoin và các thị trường tài chính lớn thấp hơn đáng kể so với mối liên hệ giữa các tài sản truyền thống với nhau.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 95.000 USD Nguồn: OKX

Cụ thể, mức độ liên quan giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 chỉ ở khoảng 0,28, trong khi S&P 500 và bất động sản cho thuê có mức liên hệ lên tới 0,79. Điều này cho thấy Bitcoin có xu hướng vận động độc lập hơn, qua đó giúp danh mục đầu tư cân bằng tốt hơn.

Từ góc nhìn dài hạn, bà Wood cho rằng Bitcoin không chỉ mang tính đầu cơ mà còn có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của các quỹ lớn. Bà tiếp tục giữ quan điểm rất lạc quan, dự báo giá Bitcoin có thể đạt khoảng 1,5 triệu USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng đồng tình với nhận định này. Chiến lược gia Christopher Wood của Jefferies mới đây đã rút lại khuyến nghị phân bổ 10% danh mục vào Bitcoin và chuyển sang vàng, với lo ngại về rủi ro an ninh trong tương lai.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, xu hướng chung cho thấy Bitcoin đang ngày càng được các tổ chức tài chính lớn xem xét nghiêm túc, như một công cụ hỗ trợ đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư toàn cầu.