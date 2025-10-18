Thị trường tiền số hôm nay, 18-10: Bật tăng trở lại

Tối 18-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực sau phiên giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 1%, vượt mốc 107.000 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng tăng mạnh. Trong đó, Ethereum (ETH) tăng hơn 2%, lên 3.870 USD; BNB tăng 2,5%, đạt 1.095 USD; Solana (SOL) tăng gần 3%, lên 185 USD. Đáng chú ý, XRP dẫn đầu đà tăng với mức 4,6%, lên 2,3 USD.

Theo Coingecko, giá Bitcoin tiếp tục đi ngang trong xu hướng giảm sau khi mất mốc đỉnh $126.272.

Hiện giá Bitcoin dao động quanh vùng hỗ trợ 103.500–106.000 USD, sau khi xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ trong phiên gần nhất.

Trong ngắn hạn, Bitcoin đang bị kẹt giữa vùng 106.000 – 108.000 USD. Nếu giá bứt phá trên 108.500 USD với khối lượng lớn, đà tăng có thể đưa Bitcoin lên vùng 110.000 – 112.000 USD, xa hơn là 114.000 USD. Ngược lại, nếu thủng 103.500 USD, giá Bitcoin có thể giảm sâu về ngưỡng tâm lý 100.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 107.000 USD Nguồn: OKX

Với việc giá vẫn nằm dưới các ngưỡng trung bình quan trọng, xu hướng chính của Bitcoin vẫn là giảm. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng giá quanh vùng 103.500 – 108.500 USD để xác định hướng đi kế tiếp.

Theo ghi nhận tại các hội nhóm tiền số trong nước, sau đợt giảm mạnh vừa qua, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Anh Trần Minh Hoàng (TP HCM) cho biết danh mục đầu tư của anh chỉ mới phục hồi nhẹ, khoảng 3-4%, sau đợt mất tới 40% giá trị, nên hiện vẫn chọn cách quan sát thêm để bảo toàn tài sản.

Cùng tâm lý thận trọng, chị Ngô Hải Yến (TP HCM) chia sẻ chị cũng như phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn “án binh bất động”.

Giới phân tích nhận định dù thị trường đã xuất hiện tín hiệu phục hồi, tâm lý dè chừng vẫn chiếm ưu thế, khi nhiều nhà đầu tư vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ từ lần giảm trước.