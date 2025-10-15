Thị trường tiền số hôm nay, 15-10: Nhà đầu tư bị lừa từ nay có thể lấy lại tiền bằng công cụ này

Tối 15-10, thị trường tiền số khởi sắc trở lại. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) tăng hơn 0,7%, lên 111.700 USD, đánh dấu sự phục hồi nhẹ sau giai đoạn điều chỉnh.

Dự báo giá Bitcoin

Các đồng tiền số khác (altcoin) tăng mạnh hơn, như Ethereum (ETH) tăng gần 4% lên 4.097 USD; BNB tăng gần 3% đạt 1.180 USD; XRP tăng hơn 3% lên 2,5 USD; Solana (SOL) dẫn đầu với mức tăng hơn 5%, lên 203 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin trong ngày hôm nay dao động trong vùng 112.000–113.000 USD, sau khi có lúc giảm xuống dưới 111.000 USD.

Hiện tại, thị trường khá yên ắng, giá không biến động mạnh, cho thấy nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ, yếu tố có thể định hướng xu hướng giá sắp tới.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 111.700 USD Nguồn: OKX

Các chuyên gia nhận định, nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, tâm lý lạc quan có thể quay lại, giúp Bitcoin bật tăng lên vùng 125.000–130.000 USD. Ngược lại, nếu lạm phát cao, dòng tiền có thể rút ra, khiến giá giảm về quanh 100.000 USD.

Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin vẫn tích cực, với hơn 2,7 tỉ USD trong tuần qua, cho thấy nhà đầu tư tổ chức vẫn quan tâm, dù toàn thị trường đang “nín thở” chờ thông tin kinh tế quan trọng.

Công cụ hỗ trợ điều tra các hành vi lừa đảo trên mạng lưới blockchain và tài sản số

Như Báo Người Lao Động đã thông tin chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về việc đơn vị đã khởi tố vụ án AntEX và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.

Theo đó, từ tháng 8-2021 đến 11-2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỉ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, dự án ChainTracer – nền tảng cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các hành vi lừa đảo, gian lận hoặc vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển – đã đóng góp tích cực, phối hợp và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác truy vết và xác minh dữ liệu liên quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), xác nhận với vai trò là công cụ hỗ trợ cộng đồng tham gia tài sản số, ChainTracer đã góp phần hỗ trợ truy vết dòng tiền của dự án AntEX trong vụ án Shark Bình và đồng phạm.

Theo đó, công cụ ChainTracer đã được sử dụng để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh dữ liệu liên quan đến AntEX.

Từ ChainTracer, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất để xác định các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn trong và ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin định danh.

ChainTracer chỉ hỗ trợ, không thu phí cộng đồng, trong khi trên thị trường quốc tế, các công ty truy vết tiền mã hóa thường thu phí rất cao, tối thiểu từ 50.000 USD, khiến người bình thường khi mất tiền khó lòng tiếp cận.

ChainTracer chỉ thực hiện truy vết kỹ thuật, không can thiệp vào pháp lý. Đến nay, ChainTracer đã hỗ trợ khoảng 65 vụ việc cho nạn nhân, với tổng số tiền đã tiến hành hòa giải và thu hồi khoảng 10 triệu USD.

Gần nhất, ChainTracer phối hợp cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app, đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo dự đoán của ông Trung, con số thu hồi được còn nhiều hơn vì các vụ lừa đảo tài sản số thường số tiền rất lớn.