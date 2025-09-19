Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Một số chuyên gia nhận định giá Bitcoin có thể điều chỉnh về vùng 113.000 – 114.000 USD trước khi tiếp tục đi lên.

Tiền số biến động trái chiều

Sáng 19-9, thị trường tiền số mở cửa với nhiều biến động trái chiều giữa các đồng tiền lớn. Theo dữ liệu từ sàn OKX ghi nhận lúc 7 giờ 30, Bitcoin (BTC) tiếp tục giữ vai trò tâm điểm khi tăng gần 1% trong 24 giờ qua, giao dịch trên mức 117.300 USD. Đây là ngưỡng được giới phân tích cho rằng khá quan trọng, khi nhiều nhận định dự báo BTC có tới 70% khả năng thiết lập đỉnh mới ngay trong hai tuần tới.

Ở nhóm Altcoin, diễn biến phân hóa rõ nét. Ethereum (ETH) giảm nhẹ 0,02%, lùi về dưới mốc 4.600 USD, trong khi BNB mất gần 0,5%, còn 982 USD. Trái lại, Solana (SOL) tăng hơn 1% lên 248 USD, còn XRP nhích 0,05%, duy trì trên 3 USD. Sự giằng co giữa các đồng tiền lớn cho thấy dòng tiền trên thị trường vẫn đang phân bổ có chọn lọc, thay vì dồn mạnh vào một kênh duy nhất.

Theo CoinTelegraph, ông Axel Adler Jr., chuyên gia nghiên cứu tiền số, nhận định thị trường hiện ở trạng thái cân bằng, không quá nóng cũng không rơi vào làn sóng bán tháo. 

Điều này được xem là nền tảng thuận lợi cho khả năng bứt phá của Bitcoin sau giai đoạn đi ngang ngắn, khi tâm lý nhà đầu tư đang khá ổn định và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

Ông cũng nhấn mạnh tháng 10 thường mang lại diễn biến tích cực cho Bitcoin.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch trên 117.300 USD Nguồn: OKX

Bitcoin sẽ chạm mốc bao nhiêu khi thị trường đang "nóng trở lại"?

Dòng vốn từ nhà đầu tư tổ chức đang tạo lực đỡ mạnh cho Bitcoin. Chỉ trong chưa đầy hai tuần qua, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã thu hút được 2,8 tỉ USD, cho thấy niềm tin lớn đang quay trở lại thị trường. 

Cho dù phải chịu áp lực từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Bitcoin vẫn tăng hơn 8% trong tháng 9, từ khoảng 107.000 USD lên gần 118.000 USD. Diễn biến này làm dấy lên nhiều kỳ vọng về khả năng bứt phá tiếp theo.

Một số chuyên gia cảnh báo giá có thể điều chỉnh về vùng 113.000–114.000 USD trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng để kiểm tra sức bật của thị trường. Nếu Bitcoin giữ vững trên mốc 117.500 USD, thì kịch bản giảm sâu khó xảy ra, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới vùng giá 124.000 USD.

Yếu tố mùa vụ cũng được nhắc đến như một trong những tín hiệu hỗ trợ. Khi nhu cầu tăng vào các thời điểm nhất định trong năm, kết hợp với dòng tiền ETF và tâm lý thị trường đang tích cực hơn, Bitcoin có thể tận dụng được cơ hội để bứt phá sau thời gian đi ngang.

Tuy nhiên, mọi việc không hoàn toàn suôn sẻ. Việc duy trì trên các vùng giá quan trọng phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, động thái chính sách từ Fed, và cả rủi ro bên ngoài như biến động kinh tế toàn cầu. Nếu có tin xấu về lạm phát hay chính sách tiền tệ thắt chặt, Bitcoin vẫn có thể chịu áp lực giảm.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 17-9: Dự báo mới nhất về Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 17-9: Dự báo mới nhất về Bitcoin

(NLĐO)- Cùng với Bitcoin, các đồng tiền số lớn khác như Ethereum, Solana và BNB cũng ghi nhận mức tăng trong sáng 17-9.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-9: Cảnh báo mới về Bitcoin

(NLĐO)- Một số chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá Bitcoin sẽ còn biến động mạnh nhưng về dài hạn đà tăng sẽ được củng cố nhờ lãi suất thấp.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-9: Tín hiệu lạ tại Việt Nam

(NLĐO)- Cuối tuần qua, Bitcoin đã có lúc vọt lên 116.800 USD, mức cao nhất trong hơn 3 tuần.

bitcoin Ethereum tiền số altcoin Cục Dự Trữ Liên Bang Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính sách tiền tệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo