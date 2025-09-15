Thị trường tiền số hôm nay, 15-9: Tín hiệu lạ tại Việt Nam

Thị trường tiền số sáng 15-9 mở đầu tuần mới với sắc đỏ bao trùm khi hầu hết các đồng lớn đều giảm giá. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) lùi gần 0,5%, giao dịch quanh 115.400 USD, Ethereum (ETH) giảm 1,28% xuống 4.600 USD, Solana (SOL) mất hơn 2% còn 241 USD và BNB cũng hạ hơn 0,5% xuống 929 USD.

Dù vậy, nếu so với một tuần trước, diễn biến lại khá tích cực khi các đồng chủ chốt vẫn tăng từ 3% đến hơn 15%. CoinTelegraph cho biết cuối tuần qua, Bitcoin từng có lúc vượt 116.800 USD – mức cao nhất trong hơn ba tuần – trước khi chốt tuần quanh 115.296 USD.

Nhiều nhà giao dịch nhận định áp lực bán vẫn còn nhưng quanh mốc 115.000 USD đã xuất hiện lực mua mạnh giữ giá. Nhà phân tích Rekt Capital nhấn mạnh chỉ cần Bitcoin trụ trên 114.000 USD vào cuối tuần là tín hiệu lạc quan, trong khi mục tiêu vượt 117.000 USD chưa phải là ngắn hạn.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 115.400 USD Nguồn: OKX

Tâm điểm tuần này dồn vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25%, thông tin được xem là cú hích cho cả chứng khoán lẫn tiền số. Một số tổ chức dự báo điều kiện kinh tế hiện tại có thể biến quý IV thành giai đoạn thuận lợi cho thị trường crypto.

Một diễn biến đáng chú ý khác nằm ở chênh lệch giữa USDT và VND. Theo Binance P2P, giá USDT/VND sáng 15-9 xuống dưới 26.400 đồng, giảm khoảng 500 đồng so với cuối tháng 8.

Trong khi đó, tỉ giá USD/VND chính thức ở mức 26.376 đồng, khiến premium (khoảng chênh lệch) thu hẹp đáng kể, thậm chí có lúc USDT/VND thấp hơn USD/VND – điều hiếm khi xảy ra trước đây.

Nguyên nhân được cho là nguồn cung USDT tăng nhanh trong khi nhu cầu giảm, trùng thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm khung pháp lý cho tài sản mã hóa.

Theo nghị quyết, mọi giao dịch phải thanh toán bằng VND và chỉ doanh nghiệp trong nước mới được phép phát hành tài sản mã hóa. Điều này thay đổi đáng kể cung – cầu trên thị trường nội địa, đồng thời phản ánh giai đoạn điều chỉnh khi Việt Nam bước vào thử nghiệm quản lý chính thức lĩnh vực tài sản số.

USDT là stablecoin được neo theo đồng USD (1 USDT ~ 1 USD), phổ biến nhất trên các sàn quốc tế như Binance, Bybit, CoinBase…



