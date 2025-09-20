Sáng 20-9, thị trường tiền số tiếp tục nhuộm đỏ khi hầu hết các đồng lớn đồng loạt giảm giá.

Thị trường tiền số đồng loạt giảm giá

Theo dữ liệu từ sàn OKX, Bitcoin (BTC) giảm tới 1,25%, xuống quanh 115.600 USD. Ethereum (ETH) mất 2,7%, còn 4.470 USD; XRP cũng lùi gần 3% về 2,9 USD. Solana (SOL) giảm mạnh hơn với mức 3,7%, còn 238 USD, trong khi Dogecoin (DOGE) lao dốc gần 5%.

Diễn biến này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bitcoin tiến sát mốc 118.000 USD trong phiên 19-9, ngay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo hạ lãi suất lần đầu trong năm. Tuy nhiên, lực bán chốt lời đã nhanh chóng xuất hiện, kéo giá về quanh 115.600 USD. So với một tuần trước, biến động gần như không đáng kể, cho thấy đà tăng vẫn còn mong manh.

Trang Coindesk ví von thị trường tuần này như "đi thang cuốn khi tăng giá nhưng rơi nhanh như thang máy khi giảm". Thực tế, những ngày tích lũy tăng trưởng trước đó đã "bốc hơi" chỉ trong một phiên cuối tuần.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 115.600 USD Nguồn: OKX

Tiền số Bitcoin gây thất vọng

Ethereum cũng chung cảnh ngộ khi đánh mất đà tăng, từ đỉnh 4.750 USD xuống còn 4.460 USD, tức giảm khoảng 3% trong ngày và thấp hơn 1,5% so với tuần trước.

Solana và Dogecoin, hai cái tên được chú ý nhiều trong giai đoạn gần đây, cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Solana mất 4,5%, về 238 USD, còn Dogecoin lao dốc tới 6%, chỉ còn 0,26 USD.

Điều đáng nói là trong khi chứng khoán Mỹ liên tục chinh phục những đỉnh cao mới thì Bitcoin – đồng tiền số dẫn dắt thị trường – lại "dậm chân tại chỗ". Tuy nhiên, dưới góc nhìn kỹ thuật, nhiều chuyên gia lại cho rằng xu hướng vẫn nghiêng về tích cực.

Các phân tích chỉ ra rằng giá Bitcoin liên tục tạo các đáy cao hơn so với đáy trước đó, đồng thời nhiều lần thử thách ngưỡng kháng cự quanh 118.000 USD. Kể từ đầu tháng 9, mỗi nhịp điều chỉnh đều dừng ở vùng hỗ trợ đi lên, một tín hiệu cho thấy lực mua vẫn kiên trì và tâm lý lạc quan chưa hề biến mất.

Tính đến sáng nay, Bitcoin đang dao động quanh mức 115.700 USD. Nếu mô hình tạo đáy cao tiếp tục được duy trì, giới đầu tư tin rằng ưu thế vẫn thuộc về phe mua, với 118.000 USD trở thành "điểm nóng" được theo dõi sát sao trong những phiên giao dịch tới.