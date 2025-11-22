Thị trường tiền số hôm nay, 22-11: Câu chuyện khó tin giữa lúc Bitcoin biến động mạnh

Tối 22-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,1%, lên khoảng 83.880 USD.

Một số đồng tiền khác lại giảm giá, trong đó Ethereum giảm 0,2%, còn 2.729 USD; XRP giảm hơn 1%, xuống 1,9 USD; Solana giảm 0,5%, còn 126 USD. Ở chiều ngược lại, BNB tăng nhẹ 0,2%, lên mức 820 USD.

Đáng chú ý, theo CoinTelegraph, một thợ đào Bitcoin làm việc đơn lẻ đã bất ngờ nhận được phần thưởng lên tới 3,146 Bitcoin, tương đương khoảng 266.000 USD, sau khi giải thành công một khối giao dịch trong mạng lưới.

Người này chỉ sử dụng thiết bị có công suất rất nhỏ ở quy mô cá nhân, trong khi hầu hết hoạt động đào hiện nay đều do các hệ thống lớn đảm nhiệm.

Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp cực kỳ hiếm và gần như chỉ có thể xảy ra nhờ yếu tố may mắn.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 83.880 USD Nguồn: OKX

Khoản tiền thưởng bao gồm số Bitcoin được tạo ra theo quy định của hệ thống, cùng với phí giao dịch từ người dùng.

Cùng thời điểm, tâm lý trên thị trường tiền số có dấu hiệu tích cực hơn khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tăng mạnh so với một ngày trước đó.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nếu việc giảm lãi suất thực sự diễn ra, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giúp Bitcoin nói riêng và thị trường tiền số nói chung chặn lại đà giảm, dần tìm được điểm cân bằng mới.

Những phát biểu theo hướng mềm mỏng hơn từ một số lãnh đạo Fed, cho rằng có thể hạ lãi suất trong thời gian tới mà không làm ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, được xem là nguyên nhân chính khiến kỳ vọng của thị trường gia tăng.

Dù vậy, tính chung trong 7 ngày gần đây, giá Bitcoin vẫn giảm hơn 10%, cho thấy thị trường tiền số vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực và chưa thực sự thoát khỏi xu hướng biến động mạnh.