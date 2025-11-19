HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 19-11: Nhà đầu tư đang thấp thỏm

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một số dự báo cho thấy Bitcoin chỉ có 30% khả năng vượt 100.000 USD vào cuối 2025, trong khi 50% khả năng rơi xuống dưới 90.000 USD.

Tối 19-11, thị trường tiền số biến động nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,07% lên 91.320 USD.

Các đồng tiền số khác như Ethereum nhích 0,6% lên 3.050 USD, trong khi BNB giảm xuống 914 USD, Solana mất hơn 1% còn 136 USD và XRP giảm gần 3% xuống 2,1 USD.

Theo The Block, Bitcoin vẫn dao động ở vùng giá mong manh trên 90.000 USD do nhà đầu tư nhỏ lẻ bán lỗ, các quỹ tiếp tục rút vốn và tâm lý thị trường yếu. Lực cầu mỏng, trong khi nhà đầu tư ngắn hạn và tổ chức bán ra nhiều hơn.

Ngược lại, nhóm nắm giữ dài hạn lại tranh thủ gom Bitcoin. Gần 32.000 Bitcoin được chuyển lên sàn trong tình trạng lỗ, còn số ví lớn tăng mạnh nhất trong bốn tháng.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-11: Nhà đầu tư hoảng loạn bán lỗ - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.320 USD Nguồn: OKX

Chỉ riêng một ngày, các quỹ Bitcoin tại Mỹ bị rút khoảng 370 triệu USD, mức cao nhất của quỹ lớn nhất kể từ khi thành lập. Các quỹ liên quan Ethereum và Solana cũng biến động trái chiều, cho thấy dòng tiền lớn chưa quay lại.

Về kinh tế vĩ mô, tín hiệu giảm lãi suất của Fed chưa rõ ràng khiến thị trường càng nhạy cảm. Chỉ một thông tin bất ngờ cũng có thể làm giá biến động mạnh, thể hiện tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Một số dự báo cho rằng khả năng Bitcoin vượt 100.000 USD vào cuối 2025 chỉ khoảng 30%, và có 50% khả năng giảm dưới 90.000 USD trong năm nay. Ethereum cũng chịu chung tâm lý.

Tuy vậy, 21Shares nhận định đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Áp lực bán từ nhóm giữ dài hạn đã giảm và tài sản đang chuyển sang tay nhà đầu tư kiên nhẫn hơn. Đơn vị này cho rằng thanh khoản toàn cầu có thể cải thiện, giúp dòng tiền tổ chức quay lại.

Theo 21Shares, vùng 98.000 - 100.000 USD là kháng cự mạnh, còn 85.000 USD là hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ vững và phục hồi lên trên 100.000 USD, xu hướng tăng dài hạn của Bitcoin có thể được nối lại.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 17-11: Nhà đầu tư hoảng loạn

Thị trường tiền số hôm nay, 17-11: Nhà đầu tư hoảng loạn

(NLĐO)- Một số phân tích dự báo nếu Bitcoin nhanh chóng lấy lại nhịp tăng và tạo đáy cao hơn đáy cũ, thị trường có thể bước vào đợt hồi phục mới.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-11: Bóc trần đường dây đa cấp 16 tầng khiến nhà đầu tư ngã ngửa

(NLĐO)- Với thủ đoạn mua bán tiền ảo theo hệ thống đa cấp, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.

Bitcoin "gãy sóng" tăng và nỗi sợ của giới đầu tư tiền số

(NLĐO)- Bitcoin vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm xuống dưới 90.000 USD.

bitcoin tiền số Ethereum BNB
