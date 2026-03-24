Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 24-3: Tín hiệu đảo chiều hay “bẫy tăng giá”?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định những thông tin tích cực ngắn hạn chưa đủ để đảo chiều tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau giai đoạn giảm sâu trước đó.

Tối 24-3, thị trường tiền số bất ngờ điều chỉnh nhẹ sau chuỗi biến động gần đây. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin chỉ tăng nhẹ 0,3%, lên trên 71.000 USD.

Trong khi đó, phần lớn các đồng tiền số lớn khác như Ethereum, XRP hay BNB đều giảm khoảng 1%. Riêng Solana ghi nhận mức tăng 0,5%, lên 91,5 USD.

Theo Cointelegraph, thị trường tiền số đã có diễn biến tích cực trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm căng thẳng với Iran và thúc đẩy các cuộc đàm phán.

Thông tin này cũng kéo giá dầu giảm mạnh về quanh 85 USD/thùng, đồng thời giúp chứng khoán Mỹ bật tăng khoảng 3%.

Dù vậy, thị trường tiền số vẫn thể hiện sự thận trọng rõ rệt. Nhà đầu tư chưa thực sự tin vào xu hướng tăng bền vững của Bitcoin, đặc biệt khi giá dao động quanh vùng 68.000 USD.

Lực mua còn yếu, cho thấy tâm lý dè dặt đã kéo dài nhiều tuần, ngay cả khi giá từng tiến sát mốc 76.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-3: Tín hiệu đảo chiều hay “bẫy tăng giá”? - Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch tại 71.023 USD Nguồn: OKX

Giới phân tích cho rằng những thông tin tích cực ngắn hạn chưa đủ để đảo chiều tâm lý bi quan đã hình thành sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Làn sóng bán tháo mạnh từng diễn ra khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các rủi ro.

Các dữ liệu hiện tại cũng cho thấy khả năng Bitcoin sớm chinh phục mốc 80.000 USD chưa được đánh giá cao. Nhu cầu mua - bán đang ở trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện dấu hiệu hưng phấn rõ rệt.

Dù vậy, Bitcoin vẫn giữ được sự ổn định khi kiểm định lại vùng 67.500 USD. Trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế, lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu còn biến động, dòng tiền vẫn có xu hướng thận trọng với các tài sản rủi ro.

Triển vọng thị trường tiền số trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và giá năng lượng. Nếu giá dầu chưa giảm sâu, khả năng Bitcoin bứt phá mạnh trong ngắn hạn vẫn còn khá hạn chế.

Thị trường tiền số hôm nay, 22-3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều, xuống còn 68.640 USD

(NLĐO) - Diễn biến đà giảm mạnh của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-3: Bước đi mới trong bảo vệ tài sản số tại Việt Nam

(NLĐO) - Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số vừa được thành lập nhằm thúc đẩy nghiên cứu, quản lý tài sản số và nâng cao an toàn môi trường số.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-3: Vàng rơi tự do, Bitcoin rớt mốc 70.000 USD

(NLĐO) - Cùng với đà lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 của giá vàng, Bitcoin cũng đã đánh mất mốc 70.000 USD.

