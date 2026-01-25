HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 25-1: Động thái của nhà đầu tư khi Bitcoin rớt giá

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Khi Bitcoin lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở những đồng tiền số khác có biến động mạnh hơn.

Tối 25-1, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm gần 0,5%, lùi về mức 88.813 USD.

Đà điều chỉnh của Bitcoin nhanh chóng lan sang các đồng tiền khác. Ethereum giảm 0,6%, xuống còn 2.937 USD. BNB và XRP mất hơn 1% giá trị, lần lượt giao dịch quanh 878 USD và 1,8 USD. Solana cũng giảm nhẹ 0,3%, còn khoảng 126 USD.

Theo CoinMarketCap, cú giảm bất ngờ của Bitcoin đang khiến dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu dịch chuyển.

Khi giá Bitcoin trượt từ vùng 96.000 USD xuống quanh 88.000 USD, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây có thể là khoảng thời gian thuận lợi để các đồng tiền số thay thế thu hút sự chú ý.

Thay vì coi đây là tín hiệu tiêu cực, không ít ý kiến nhìn nhận nhịp giảm này như một giai đoạn điều chỉnh quen thuộc, mở ra cơ hội cho những dự án nhỏ, mới nổi.

Trong tuần qua, Bitcoin đã mất khoảng 7% giá trị và tiến gần vùng thấp nhất của tháng. Diễn biến này kéo theo làn sóng đóng các vị thế sử dụng đòn bẩy, với tổng giá trị thanh lý vượt 25 triệu USD, phần lớn đến từ các lệnh mua trước đó.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng điều này chưa cho thấy tâm lý né tránh rủi ro đang gia tăng. Ngược lại, thị trường dường như đang tái phân bổ dòng tiền, khi một bộ phận nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở những đồng tiền có biên độ dao động lớn hơn.

Thị trường tiền số hôm nay: Dòng tiền chảy về đâu khi Bitcoin giảm giá? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 88.813 USD Nguồn: OKX

Solana Mobile Seeker là một ví dụ điển hình. Sau khi tăng mạnh tới 200% trong thời gian ngắn, đồng tiền này nhanh chóng đối mặt với áp lực chốt lời.

Giá từng vượt mốc 0,05 USD nhờ thông tin niêm yết trên các sàn giao dịch mới, nhưng sau đó giảm sâu về quanh 0,028 USD.

Diễn biến hiện tại cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa bên mua và bên bán. Nếu giữ được vùng giá cao hơn, khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục vẫn được đặt kỳ vọng.

Trong khi đó, Pump.fun lại cho thấy sự ổn định tương đối. Vùng giá quanh 0,0024 USD đang phát huy vai trò nâng đỡ, giúp đồng tiền này ghi nhận mức tăng khoảng 5% trong một ngày.

Tuy nhiên, áp lực bán có thể xuất hiện khi giá tiến gần các vùng nhạy cảm, khiến xu hướng sắp tới vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Official Trump tiếp tục gặp khó sau đợt giảm mạnh của tuần trước. Giá hiện ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước đó, phản ánh lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Dù vậy, một số nhà đầu tư cho rằng hoạt động gom mua đang dần xuất hiện ở vùng giá thấp, tạo hy vọng cho một nhịp phục hồi nếu thị trường chung ổn định trở lại.

