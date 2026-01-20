Thị trường tiền số hôm nay, 20-1: Bitcoin có thể rớt xuống dưới 60.000 USD vì thông tin này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 20-1: Bitcoin có thể rớt xuống dưới 60.000 USD vì thông tin này

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nguy cơ Mỹ tái áp thuế khiến dòng tiền rời bỏ các tài sản rủi ro như Bitcoin, chuyển sang vàng và kim loại quý.

Tối 20-1, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về quanh 90.890 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống, trong đó Ethereum và Solana mất gần 4%, lần lượt còn khoảng 3.090 USD và 128 USD. XRP giảm hơn 2% xuống 1,9 USD, còn BNB giảm gần 2%, về mức 910 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến này kéo Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 8 ngày, có thời điểm giao dịch quanh 90.949 USD.

Theo dữ liệu từ TradingView, giá đang tiến sát mốc tâm lý 90.000 USD ngay trước phiên giao dịch đầu tuần của thị trường tài chính Mỹ, vốn được dự báo sẽ có nhiều biến động.

Áp lực lên thị trường tiền số đến từ các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu có dấu hiệu nóng trở lại sau những phát ngôn mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vấn đề Greenland.

Nguy cơ Mỹ tái áp thuế khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số, để chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn như vàng và kim loại quý, vốn liên tiếp lập đỉnh mới.

Nhận định trên mạng xã hội X, nhà đầu tư tiền số lâu năm Daan Crypto Trades cho rằng Bitcoin đã quay lại vùng giá quen thuộc của hai tháng gần đây, cho thấy nỗ lực tăng giá trước đó không thành công.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-1: Bitcoin có thể rớt xuống dưới 60.000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 90.899 USD Nguồn: OKX

Khu vực quanh 87.000 USD, tương ứng với mốc mở đầu năm 2026, có thể trở thành vùng hỗ trợ tiếp theo nếu đà giảm kéo dài. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa thấy tín hiệu rõ ràng để tham gia giao dịch, do thị trường đang biến động khó lường.

Ở góc nhìn khác, nhà đầu tư Rekt Capital đánh giá mốc 93.500 USD là ranh giới quan trọng của xu hướng trung hạn.

Ông nhận xét Bitcoin vừa khép lại tuần giao dịch trên mốc này, song nhấn mạnh giá cần sớm quay lại và giữ vững vùng 93.500 USD để củng cố khả năng hồi phục.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt, với tổng giá trị các vị thế bị thanh lý lên tới khoảng 360 triệu USD trong 24 giờ.

Bi quan hơn, nhà đầu tư kỳ cựu Peter Brandt cảnh báo Bitcoin có thể còn giảm sâu, thậm chí quay về dưới mốc 60.000 USD, mức giá từng xuất hiện lần gần nhất vào tháng 10-2024.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý

Thị trường tiền số hôm nay, 18-1: Bitcoin giảm nhẹ và câu chuyện phía sau mới đáng chú ý

(NLĐO)- Bitcoin không chỉ mang tính đầu cơ mà còn được kỳ vọng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của các quỹ lớn.

Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-1: Điều gì đang âm thầm diễn ra

(NLĐO)- Nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ đang thử nghiệm cho vay thế chấp bằng Bitcoin, cho phép khách hàng vay tiền mặt mà vẫn nắm giữ tài sản số trong dài hạn.

bitcoin tiền số Tổng thống Mỹ Donald Trump Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo