Thị trường tiền số hôm nay, 20-1: Bitcoin có thể rớt xuống dưới 60.000 USD vì thông tin này

Tối 20-1, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về quanh 90.890 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống, trong đó Ethereum và Solana mất gần 4%, lần lượt còn khoảng 3.090 USD và 128 USD. XRP giảm hơn 2% xuống 1,9 USD, còn BNB giảm gần 2%, về mức 910 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến này kéo Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 8 ngày, có thời điểm giao dịch quanh 90.949 USD.

Theo dữ liệu từ TradingView, giá đang tiến sát mốc tâm lý 90.000 USD ngay trước phiên giao dịch đầu tuần của thị trường tài chính Mỹ, vốn được dự báo sẽ có nhiều biến động.

Áp lực lên thị trường tiền số đến từ các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu có dấu hiệu nóng trở lại sau những phát ngôn mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vấn đề Greenland.

Nguy cơ Mỹ tái áp thuế khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số, để chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn như vàng và kim loại quý, vốn liên tiếp lập đỉnh mới.

Nhận định trên mạng xã hội X, nhà đầu tư tiền số lâu năm Daan Crypto Trades cho rằng Bitcoin đã quay lại vùng giá quen thuộc của hai tháng gần đây, cho thấy nỗ lực tăng giá trước đó không thành công.

Bitcoin đang giao dịch tại 90.899 USD Nguồn: OKX

Khu vực quanh 87.000 USD, tương ứng với mốc mở đầu năm 2026, có thể trở thành vùng hỗ trợ tiếp theo nếu đà giảm kéo dài. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa thấy tín hiệu rõ ràng để tham gia giao dịch, do thị trường đang biến động khó lường.

Ở góc nhìn khác, nhà đầu tư Rekt Capital đánh giá mốc 93.500 USD là ranh giới quan trọng của xu hướng trung hạn.

Ông nhận xét Bitcoin vừa khép lại tuần giao dịch trên mốc này, song nhấn mạnh giá cần sớm quay lại và giữ vững vùng 93.500 USD để củng cố khả năng hồi phục.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt, với tổng giá trị các vị thế bị thanh lý lên tới khoảng 360 triệu USD trong 24 giờ.

Bi quan hơn, nhà đầu tư kỳ cựu Peter Brandt cảnh báo Bitcoin có thể còn giảm sâu, thậm chí quay về dưới mốc 60.000 USD, mức giá từng xuất hiện lần gần nhất vào tháng 10-2024.