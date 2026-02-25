HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 25-2: Xuất hiện tin đồn sau cú bật tăng của Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến hoạt động giao dịch của công ty đầu tư định lượng Jane Street.

Tối 25-2, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hàng loạt đồng tiền chủ chốt đồng loạt tăng giá.

Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin tăng hơn 3% trong 24 giờ, lên 65.480 USD. Trước đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm phục hồi lên 66.300 USD.

Nhiều đồng tiền khác cũng bật tăng đáng kể. Ethereum tăng hơn 5% lên 1.914 USD; BNB và XRP lần lượt tăng trên 2% và 3%, giao dịch quanh 602 USD và 1,3 USD. Solana dẫn đầu đà phục hồi khi tăng hơn 8%, lên 82,6 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến hoạt động giao dịch của công ty đầu tư định lượng Jane Street, hiện vướng kiện tụng với Terraform Labs - doanh nghiệp tiền số đã phá sản.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Jane Street có thể đã thực hiện chiến lược bán ra theo khung giờ cố định mỗi ngày lúc 10 giờ sáng (giờ Mỹ), góp phần tạo áp lực giảm giá kéo dài từ tháng 10-2025.

Thị trường tiền số hôm nay, 25-2: Lộ diện tổ chức đứng sau cú bật tăng của Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 65.389 USD. Nguồn: OKX

Theo giả thuyết này, việc doanh nghiệp bước vào quá trình pháp lý có thể khiến chiến lược giao dịch nói trên tạm dừng, qua đó hỗ trợ thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, Jane Street bác bỏ cáo buộc "thao túng thị trường", cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. Nhiều chuyên gia cũng nhận định lập luận giá bị "ép" theo giờ cố định là cách lý giải đơn giản hóa diễn biến phức tạp của thị trường.

Giới phân tích đánh giá Bitcoin đang gặp lực cản quanh vùng 66.000 USD. Nếu vượt mốc này, giá có thể hồi phục ngắn hạn, song xu hướng chung vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Đồng sáng lập Material Indicators cho biết thanh khoản thị trường hiện khá mỏng, khiến giá biến động mạnh hơn. Theo CoinGlass, trong 24 giờ qua, khoảng 333 triệu USD vị thế đã bị thanh lý, chủ yếu là các lệnh đặt cược giá giảm.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 23-2: Áp lực chưa dứt với Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 23-2: Áp lực chưa dứt với Bitcoin

(NLĐO) - Tuần qua, thị trường tiền số ghi nhận thêm 288 triệu USD bị rút ròng, đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dòng tiền rời đi.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-2: Khởi đầu tệ nhất của Bitcoin

(NLĐO) - Bitcoin hiện mất gần một nửa giá trị so với đỉnh đã khiến năm 2026 bị đánh giá là giai đoạn khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đồng tiền số này.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-2: Giá Bitcoin lại chao đảo

(NLĐO)- Đà lao dốc của giá Bitcoin xuất hiện sau khi thị trường phản ứng với phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thâm hụt thương mại.

bitcoin tiền số Ethereum
