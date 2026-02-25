Thị trường tiền số hôm nay, 25-2: Xuất hiện tin đồn sau cú bật tăng của Bitcoin

Tối 25-2, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hàng loạt đồng tiền chủ chốt đồng loạt tăng giá.

Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin tăng hơn 3% trong 24 giờ, lên 65.480 USD. Trước đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm phục hồi lên 66.300 USD.

Nhiều đồng tiền khác cũng bật tăng đáng kể. Ethereum tăng hơn 5% lên 1.914 USD; BNB và XRP lần lượt tăng trên 2% và 3%, giao dịch quanh 602 USD và 1,3 USD. Solana dẫn đầu đà phục hồi khi tăng hơn 8%, lên 82,6 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến hoạt động giao dịch của công ty đầu tư định lượng Jane Street, hiện vướng kiện tụng với Terraform Labs - doanh nghiệp tiền số đã phá sản.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Jane Street có thể đã thực hiện chiến lược bán ra theo khung giờ cố định mỗi ngày lúc 10 giờ sáng (giờ Mỹ), góp phần tạo áp lực giảm giá kéo dài từ tháng 10-2025.

Bitcoin đang giao dịch tại 65.389 USD. Nguồn: OKX

Theo giả thuyết này, việc doanh nghiệp bước vào quá trình pháp lý có thể khiến chiến lược giao dịch nói trên tạm dừng, qua đó hỗ trợ thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, Jane Street bác bỏ cáo buộc "thao túng thị trường", cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. Nhiều chuyên gia cũng nhận định lập luận giá bị "ép" theo giờ cố định là cách lý giải đơn giản hóa diễn biến phức tạp của thị trường.

Giới phân tích đánh giá Bitcoin đang gặp lực cản quanh vùng 66.000 USD. Nếu vượt mốc này, giá có thể hồi phục ngắn hạn, song xu hướng chung vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Đồng sáng lập Material Indicators cho biết thanh khoản thị trường hiện khá mỏng, khiến giá biến động mạnh hơn. Theo CoinGlass, trong 24 giờ qua, khoảng 333 triệu USD vị thế đã bị thanh lý, chủ yếu là các lệnh đặt cược giá giảm.