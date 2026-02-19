Thị trường tiền số hôm nay, 19-2: Giá Bitcoin lại chao đảo

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận sắc đỏ. Giá Ethereum và BNB cùng giảm gần 2%, lần lượt xuống 1.946 USD và 604 USD. Giá Solana mất khoảng 2,5%, giao dịch quanh 81 USD, trong khi XRP giảm gần 4%, còn 1,4 USD. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường tiền số.

Theo CoinDesk, áp lực bán Bitcoin xuất hiện sau khi nhà đầu tư phản ứng với những phát biểu mới của Tổng thống Donald Trump liên quan tình hình thương mại của Mỹ. Trước đó, giá Bitcoin đã có phiên giao dịch dao động mạnh, có lúc lùi về gần 65.900 USD rồi nhanh chóng hồi phục lên quanh mốc 67.000 USD khi thị trường tiếp nhận thông tin này.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.445 USD Nguồn: OKX

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm mạnh nhờ các mức thuế quan áp lên doanh nghiệp và các quốc gia khác. Đồng thời, ông nhận định cán cân thương mại có thể chuyển sang trạng thái thặng dư ngay trong năm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Điều khiến thị trường chú ý không chỉ là con số được công bố, mà còn là hàm ý về định hướng chính sách. Thuế quan, nếu được mở rộng, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Khi thị trường bắt đầu định giá kịch bản này, đồng USD thường mạnh lên, trong khi các tài sản rủi ro như tiền số dễ chịu áp lực điều chỉnh.

Thực tế, trong khoảng 2 tuần gần đây, Bitcoin có xu hướng giao dịch như một tài sản nhạy cảm với yếu tố vĩ mô. Đồng tiền số lớn nhất thế giới phản ứng rõ rệt trước biến động thanh khoản và kỳ vọng lãi suất, thay vì chỉ chịu tác động từ các thông tin nội tại của thị trường tiền mã hóa.



Dữ liệu kinh tế Mỹ cũng góp phần làm nổi bật câu chuyện này. Đầu tháng 1, thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp xuống khoảng 29,4 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2009, nhờ nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng. Tuy nhiên, một phần biến động được cho là chịu ảnh hưởng từ dòng chảy vàng phi tiền tệ, khiến số liệu theo tháng có thể tích cực hơn so với xu hướng thực chất.

Trong bối cảnh đó, nếu câu chuyện thuế quan tiếp tục củng cố đà tăng giá của đồng USD và làm điều kiện tài chính thắt chặt hơn, các nhịp hồi phục của giá Bitcoin có thể đối mặt nhiều thách thức. Ngược lại, nếu tác động chỉ dừng ở yếu tố tâm lý ngắn hạn, thị trường tiền số có thể sớm quay lại tập trung vào dòng tiền và lực mua tại các vùng giá quan trọng.