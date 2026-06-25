Thị trường tiền số hôm nay, 25-6: Dự báo mới nhất về Bitcoin

Tối 25-6, thị trường tiền số tiếp tục giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất hơn 1%, lùi về vùng 61.200 USD. Nhiều đồng tiền khác cũng đi xuống như Ethereum, XRP và Solana giảm gần 1%, trong khi BNB giảm khoảng 1,5%.

Trước đó, Bitcoin đã có thời điểm rơi xuống 59.060 USD, dù giá dầu thế giới giảm mạnh. Theo Cointelegraph, áp lực lạm phát hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, tạm thời mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà phục hồi của Bitcoin nhanh chóng bị nghi ngờ khi đồng USD tăng giá mạnh.

Đồng USD đã lên mức cao nhất trong 13 tháng so với nhiều đồng tiền lớn khác, cho thấy niềm tin vào kinh tế Mỹ đang tăng.

Thông thường, khi đồng USD mạnh lên, Bitcoin sẽ kém hấp dẫn hơn. Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư xem tiền số như một kênh trú ẩn khi lạm phát cao, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 61.266 USD Nguồn: OKX

Không chỉ Bitcoin, các tài sản khan hiếm khác cũng chịu áp lực. Giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD lần đầu sau nhiều tháng, trong khi dầu Brent rơi xuống dưới 74 USD, gần mức trước khi căng thẳng tại Iran bùng phát. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn đang suy yếu.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ được dự báo sẽ giảm chậm về mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vì vậy, thị trường cho rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, khiến các kênh đầu tư an toàn trở nên hấp dẫn hơn.

Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhẹ, cho thấy nền kinh tế vẫn ổn định.

Dù vậy, lượng tiền trong nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Tổng lượng tiền lưu thông đã đạt 23,05 nghìn tỉ USD trong tháng 5, tăng so với tháng trước. Trong ngắn hạn, yếu tố này chưa tác động rõ đến Bitcoin, nhưng về dài hạn có thể ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư.

Hiện tại, dòng tiền vẫn đang ưu tiên cổ phiếu công nghệ, khiến sức hút của Bitcoin suy giảm. Kết quả kinh doanh tích cực của hãng chip Micron cùng đà tăng mạnh của các doanh nghiệp bán dẫn lớn càng củng cố xu hướng này.

Ngoài ra, tâm lý thị trường còn bị ảnh hưởng khi tốc độ mua Bitcoin của công ty Strategy chậm lại. Trong tuần kết thúc ngày 21-6, công ty chỉ mua thêm 520 Bitcoin – mức thấp nhất trong 18 tháng, đồng thời dành 300 triệu USD để tăng lượng tiền mặt.

Bên cạnh đó, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin và việc cổ phiếu của Strategy giao dịch thấp hơn giá trị lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ cũng gây thêm áp lực. Trong bối cảnh này, khả năng Bitcoin tiếp tục giảm dưới mốc 59.000 USD vẫn được nhiều nhà đầu tư tính đến.