Thị trường tiền số hôm nay, 21-6: “Nín thở” theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran

Tối 21-6, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 1%, quanh mức 64.000 USD.

Các đồng khác như Ethereum và BNB lần lượt tăng 0,2% và 0,5%, trong khi Solana nổi bật với mức tăng trên 3%.

Theo CoinDesk, Bitcoin duy trì quanh ngưỡng 64.000 USD trong suốt cuối tuần, phục hồi một phần sau đợt giảm mạnh vào thứ sáu.

Tính chung cả tuần, đồng tiền này gần như đi ngang khi tăng vào đầu tuần nhờ thông tin về thỏa thuận với Iran, sau đó giảm khi tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng, trước khi ổn định trở lại.

Diễn biến của thị trường hiện chịu tác động chủ yếu từ các yếu tố địa chính trị. Tâm điểm là các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nơi quan chức Mỹ và Iran, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, dự kiến thảo luận về một lệnh ngừng bắn dài hạn.

Bitcoin đang giao dịch trên mức 64.000 USD Nguồn: OKX

Các cuộc đàm phán này diễn ra sau bản ghi nhớ do Tổng thống Donald Trump ký tuần trước, với thời hạn 60 ngày và có thể gia hạn.

Dù vậy, bối cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Iran vừa phát tín hiệu có thể đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Trước đó, việc tuyến này được mở lại đã giúp giá dầu giảm khoảng 9% trong tuần và hỗ trợ các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số.

Việc Iran vừa tham gia đàm phán, vừa để ngỏ khả năng đóng eo biển khiến thị trường tiếp tục đối mặt với sự bất định. Đây cũng là lý do khiến tiền số duy trì trạng thái đi ngang, chờ đợi các diễn biến bên ngoài.

Trong trường hợp eo biển Hormuz bị đóng, giá dầu có thể tăng trở lại, gây áp lực giảm lên các tài sản rủi ro như Bitcoin. Ngược lại, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện rõ rệt.