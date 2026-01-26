Thị trường tiền số hôm nay, 26-1: Giới đầu tư nín thở chờ quyết định từ Fed

Tối 26-1, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 1%, lùi về mức 87.872 USD.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở nhiều đồng tiền số lớn khác. Ethereum giảm 1%, còn 2.905 USD; BNB mất 0,7%, xuống 873 USD; Solana giảm gần 3%, còn 123 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng chung khi tăng nhẹ 0,2%, lên 1,9 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang bước vào những ngày cuối tháng 1 trong trạng thái khá nhạy cảm, khi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu liên tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường tài chính.

Trước đó, giá Bitcoin có thời điểm rơi về quanh 86.000 USD vào lúc đóng cửa tuần, đúng vùng giá mà nhiều nhà giao dịch đã cảnh báo.

Dù lực mua xuất hiện trở lại vào đầu tuần, giúp giá tạm thời giữ được vùng hỗ trợ này, Bitcoin vẫn chưa đủ động lực để quay lại mốc 90.000 USD.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường tiền số đang ở trạng thái phòng thủ, do nhà đầu tư lo ngại trước những rủi ro kinh tế toàn cầu.

Nhà phân tích Michaël van de Poppe cho rằng đợt bán tháo vừa qua phản ánh tâm lý thận trọng cao độ, khi giới đầu tư chuẩn bị cho các kịch bản xấu.

Bitcoin đang giao dịch tại 87.872 USD Nguồn: OKX

Tuy vậy, ông cũng cho rằng đây có thể là giai đoạn mở ra cơ hội tích lũy trong dài hạn. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cảnh báo việc Bitcoin đóng cửa tuần dưới các mốc giá quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn mang tính tiêu cực.

Áp lực bán còn thể hiện rõ qua số liệu thanh lý trên thị trường, với gần 750 triệu USD giá trị các vị thế bị đóng chỉ trong vòng 24 giờ.

Một số nhà giao dịch dự báo Bitcoin có thể tiếp tục giảm về vùng đầu 80.000 USD trong những tuần tới, đặc biệt khi rủi ro liên quan đến chính sách kinh tế Mỹ và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn hiện hữu. Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng thị trường đang dần tiến đến giai đoạn cuối của quá trình tạo đáy.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù khả năng cao Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, những phát tín hiệu chính sách từ Chủ tịch Jerome Powell được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền tạm thời chuyển sang vàng và bạc, hai tài sản liên tục lập đỉnh mới, trong khi Bitcoin vẫn loay hoay tìm hướng đi. Điều này cho thấy thị trường tiền số đang đứng trước một giai đoạn then chốt, khi rủi ro và cơ hội đan xen.