Thị trường tiền số hôm nay, 26-1: Giới đầu tư nín thở chờ quyết định từ Fed

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 26-1: Giới đầu tư nín thở chờ quyết định từ Fed

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giới đầu tư theo dõi quyết định lãi suất của Fed vì các tín hiệu chính sách vẫn có thể tác động mạnh đến thị trường.

Tối 26-1, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 1%, lùi về mức 87.872 USD.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở nhiều đồng tiền số lớn khác. Ethereum giảm 1%, còn 2.905 USD; BNB mất 0,7%, xuống 873 USD; Solana giảm gần 3%, còn 123 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng chung khi tăng nhẹ 0,2%, lên 1,9 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang bước vào những ngày cuối tháng 1 trong trạng thái khá nhạy cảm, khi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu liên tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường tài chính.

Trước đó, giá Bitcoin có thời điểm rơi về quanh 86.000 USD vào lúc đóng cửa tuần, đúng vùng giá mà nhiều nhà giao dịch đã cảnh báo.

Dù lực mua xuất hiện trở lại vào đầu tuần, giúp giá tạm thời giữ được vùng hỗ trợ này, Bitcoin vẫn chưa đủ động lực để quay lại mốc 90.000 USD.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường tiền số đang ở trạng thái phòng thủ, do nhà đầu tư lo ngại trước những rủi ro kinh tế toàn cầu.

Nhà phân tích Michaël van de Poppe cho rằng đợt bán tháo vừa qua phản ánh tâm lý thận trọng cao độ, khi giới đầu tư chuẩn bị cho các kịch bản xấu.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 87.872 USD Nguồn: OKX

Tuy vậy, ông cũng cho rằng đây có thể là giai đoạn mở ra cơ hội tích lũy trong dài hạn. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cảnh báo việc Bitcoin đóng cửa tuần dưới các mốc giá quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn mang tính tiêu cực.

Áp lực bán còn thể hiện rõ qua số liệu thanh lý trên thị trường, với gần 750 triệu USD giá trị các vị thế bị đóng chỉ trong vòng 24 giờ.

Một số nhà giao dịch dự báo Bitcoin có thể tiếp tục giảm về vùng đầu 80.000 USD trong những tuần tới, đặc biệt khi rủi ro liên quan đến chính sách kinh tế Mỹ và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn hiện hữu. Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng thị trường đang dần tiến đến giai đoạn cuối của quá trình tạo đáy.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù khả năng cao Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, những phát tín hiệu chính sách từ Chủ tịch Jerome Powell được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền tạm thời chuyển sang vàng và bạc, hai tài sản liên tục lập đỉnh mới, trong khi Bitcoin vẫn loay hoay tìm hướng đi. Điều này cho thấy thị trường tiền số đang đứng trước một giai đoạn then chốt, khi rủi ro và cơ hội đan xen.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 25-1: Động thái của nhà đầu tư khi Bitcoin rớt giá

Thị trường tiền số hôm nay, 25-1: Động thái của nhà đầu tư khi Bitcoin rớt giá

(NLĐO)- Khi Bitcoin lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở những đồng tiền số khác có biến động mạnh hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-1: Bitcoin rớt khỏi mốc 90.000 USD, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Phần lớn nhà giao dịch tiền số đang tỏ ra thận trọng và không kỳ vọng Bitcoin sớm trở lại vùng giá 6 chữ số.

Thị trường tiền số hôm nay, 23-1: Chuyện lạ khi nhà đầu tư Bitcoin thà chịu lỗ thay vì chốt lời

(NLĐO)- Lần đầu tiên kể từ tháng 10-2023, số nhà đầu tư Bitcoin bán ra bị lỗ đã nhiều hơn số người có lãi, cho thấy thị trường đang suy yếu rõ rệt

nhà đầu tư thị trường tài chính bitcoin Chính sách kinh tế tiền số giới đầu tư Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo