Thị trường tiền số hôm nay, 26-10: Một sàn giao dịch quốc tế hé lộ "chìa khóa" thúc đẩy tài sản số

Tối 26-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 2%, lên 113.740 USD.

Bitcoin sẽ tăng đến đâu?

Nhiều đồng tiền số khác cũng đồng loạt tăng, như Ethereum (ETH) tăng hơn 3,5% lên 4.082 USD, XRP tăng gần 2% lên 2,6 USD, BNB tăng gần 2% lên 1.135 USD, còn Solana (SOL) tăng hơn 3% lên 199 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 113.740 USD

Theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin đến từ tín hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Nhà đầu tư tiền số lâu năm Caesar nhận định nếu Bitcoin đóng cửa vượt 112.000 USD, xu hướng tăng có thể mở rộng lên 123.000 USD.

Trong khi đó, Ted Pillows cho rằng Bitcoin đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, và việc giữ vững vùng 112.000 – 114.000 USD có thể đẩy giá lên 118.000 USD trong thời gian tới.

Thị trường hiện cũng hướng sự chú ý đến cuộc họp ngày 29-10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nơi giới chuyên gia dự báo khả năng cao Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm – động thái được kỳ vọng sẽ tiếp thêm lực cho thị trường tiền số.

Ba trụ cột quan trọng

Ngày 26-10, tại Tọa đàm Bảo vệ công dân và củng cố niềm tin số trong nỗ lực hiện thực hóa công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng, được tổ chức bởi Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Chongluadao.vn, nằm trong khuôn khổ Công ước Hà Nội, ông Malcolm Wright, Phó Chủ tịch Tuân Thủ của OKX Global - một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn hàng đầu thế giới nhấn mạnh rằng tuân thủ và chính trực là nền tảng của sự tin cậy trong lĩnh vực này.

Để xây dựng niềm tin số và bảo vệ người dùng, các bên cần chú trọng vào ba trụ cột, gồm an ninh, giáo dục và minh bạch, tức là đảm bảo an toàn quỹ và dữ liệu, nâng cao nhận thức cho người dùng và cung cấp thông tin rõ ràng, trung thực.

Theo ông Malcolm Wright, hợp tác chính là chất xúc tác, cả trong hoạt động với cơ quan thực thi pháp luật và chiến lược với các nhà quản lý để tạo ra các khuôn khổ bảo vệ mà không kìm hãm sự đổi mới.

Một ví dụ cụ thể là sự phối hợp giữa OKX, Tether và Bộ Tư pháp Mỹ trong việc đóng băng 225 triệu USD bằng USDT, số tiền có liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến nạn buôn người.

"Đội ngũ của OKX đã cung cấp phân tích và truy vết blockchain, giúp xác định mạng lưới tội phạm. Vụ việc này chứng minh rằng tài sản kỹ thuật số, khi được quản lý có trách nhiệm, là một trong những hệ sinh thái tài chính minh bạch nhất và là một công cụ đắc lực cho cơ quan thực thi pháp luật"- ông Malcolm Wright khẳng định.