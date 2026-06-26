Thị trường tiền số hôm nay, 26-6: Chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 26-6: Chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ đang ghi nhận mức rút vốn trong ngày lớn nhất của tháng 6, lên tới 696,3 triệu USD.

Tối 26-6, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm gần 3%, rơi xuống dưới mốc 59.500 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và XRP cùng giảm hơn 4%, lần lượt còn 1.547 USD và 1 USD. Trong khi đó, Solana tăng hơn 1%, lên mức 68,9 USD.

Đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ tăng mạnh. Theo Cointelegraph, các quỹ này ghi nhận mức rút vốn trong ngày lớn nhất của tháng 6, lên tới 696,3 triệu USD, vượt xa mức cao trước đó là 519,2 triệu USD vào ngày 2-6.

Tính chung trong tháng 6, tổng số tiền bị rút khỏi các quỹ này đã lên tới 3,61 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm, con số này đạt khoảng 4,6 tỉ USD, cho thấy xu hướng rút lui rõ rệt của dòng tiền lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua từ các tổ chức cũng có dấu hiệu chững lại. Strategy, doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới, đã giảm đáng kể tốc độ gom hàng trong tháng 6. 

Động thái này làm dấy lên tranh luận về việc công ty nên ưu tiên giữ tiền mặt thay vì tiếp tục mua vào khi thị trường suy yếu.

Áp lực rút vốn và giá giảm mạnh đã kéo tổng giá trị tài sản của các quỹ Bitcoin tại Mỹ xuống dưới 73 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024. So với đỉnh 169,5 tỉ USD hồi tháng 10-2025, quy mô thị trường này đã giảm khoảng 57%.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch dưới mức 60.000 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu từ WalletPilot cũng cho thấy lượng Bitcoin do các quỹ nắm giữ đã giảm đáng kể, với khoảng 63.500 Bitcoin bị rút ra chỉ trong 30 ngày gần đây.

Trước bối cảnh đó, một số chuyên gia khuyến nghị Strategy nên tạm dừng mua thêm để củng cố nguồn lực tài chính.

Thực tế, trong tháng 6, công ty chỉ mua khoảng 3.600 Bitcoin, giảm mạnh so với 25.000 Bitcoin trong tháng 5 và hơn 50.000 Bitcoin trong tháng 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn bán ròng 32 Bitcoin vào đầu tháng - động thái hiếm hoi kể từ khi theo đuổi chiến lược tích lũy.

Ở diễn biến liên quan, cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy đang chịu áp lực giảm, xuống còn 75,69 USD vào cuối phiên thứ Năm, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu 100 USD.

Những biến động này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về chiến lược đầu tư Bitcoin của Strategy, đặc biệt là về thời điểm mua vào và cách kiểm soát rủi ro.

Tuy vậy, một số ý kiến vẫn lạc quan, cho rằng cơ chế điều chỉnh nội bộ của công ty có thể giúp hạn chế áp lực khi giá cổ phiếu giảm, bằng cách tạm dừng phát hành thêm để tránh gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 25-6: Dự báo mới nhất về Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 25-6: Dự báo mới nhất về Bitcoin

(NLĐO)- Trong bối cảnh dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới này dự báo sẽ tiếp tục giảm dưới mốc 59.000 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 23-6: Bitcoin có thể tiếp tục rớt mạnh

(NLĐO)- Bitcoin đang mắc kẹt trong xu hướng giảm ngắn hạn và giá có thể lùi về 54.000 USD thời gian tới.

Thị trường tiền số hôm nay, 22-6: Bitcoin bật tăng

(NLĐO)- Về xu hướng ngắn hạn, một số chuyên gia nhận định Bitcoin trong tháng 7 có thể tích cực hơn.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo