Thị trường tiền số hôm nay, 26-6: Chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin

Tối 26-6, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm gần 3%, rơi xuống dưới mốc 59.500 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và XRP cùng giảm hơn 4%, lần lượt còn 1.547 USD và 1 USD. Trong khi đó, Solana tăng hơn 1%, lên mức 68,9 USD.

Đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ tăng mạnh. Theo Cointelegraph, các quỹ này ghi nhận mức rút vốn trong ngày lớn nhất của tháng 6, lên tới 696,3 triệu USD, vượt xa mức cao trước đó là 519,2 triệu USD vào ngày 2-6.

Tính chung trong tháng 6, tổng số tiền bị rút khỏi các quỹ này đã lên tới 3,61 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm, con số này đạt khoảng 4,6 tỉ USD, cho thấy xu hướng rút lui rõ rệt của dòng tiền lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua từ các tổ chức cũng có dấu hiệu chững lại. Strategy, doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới, đã giảm đáng kể tốc độ gom hàng trong tháng 6.

Động thái này làm dấy lên tranh luận về việc công ty nên ưu tiên giữ tiền mặt thay vì tiếp tục mua vào khi thị trường suy yếu.

Áp lực rút vốn và giá giảm mạnh đã kéo tổng giá trị tài sản của các quỹ Bitcoin tại Mỹ xuống dưới 73 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024. So với đỉnh 169,5 tỉ USD hồi tháng 10-2025, quy mô thị trường này đã giảm khoảng 57%.

Bitcoin đang giao dịch dưới mức 60.000 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu từ WalletPilot cũng cho thấy lượng Bitcoin do các quỹ nắm giữ đã giảm đáng kể, với khoảng 63.500 Bitcoin bị rút ra chỉ trong 30 ngày gần đây.

Trước bối cảnh đó, một số chuyên gia khuyến nghị Strategy nên tạm dừng mua thêm để củng cố nguồn lực tài chính.

Thực tế, trong tháng 6, công ty chỉ mua khoảng 3.600 Bitcoin, giảm mạnh so với 25.000 Bitcoin trong tháng 5 và hơn 50.000 Bitcoin trong tháng 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn bán ròng 32 Bitcoin vào đầu tháng - động thái hiếm hoi kể từ khi theo đuổi chiến lược tích lũy.

Ở diễn biến liên quan, cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy đang chịu áp lực giảm, xuống còn 75,69 USD vào cuối phiên thứ Năm, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu 100 USD.

Những biến động này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về chiến lược đầu tư Bitcoin của Strategy, đặc biệt là về thời điểm mua vào và cách kiểm soát rủi ro.

Tuy vậy, một số ý kiến vẫn lạc quan, cho rằng cơ chế điều chỉnh nội bộ của công ty có thể giúp hạn chế áp lực khi giá cổ phiếu giảm, bằng cách tạm dừng phát hành thêm để tránh gia tăng nguồn cung trên thị trường.