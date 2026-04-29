Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 29-4: “Cơn gió ngược” áp sát Bitcoin

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin có thể đối mặt với áp lực giảm trong vài tháng tới, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị thay đổi lãnh đạo.

Tối 29-4, thị trường tiền số đồng loạt tăng giá. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, lên gần 77.500 USD.

Nhiều đồng tiền khác như Ethereum cũng tăng hơn 2% lên 2.320 USD; Solana tăng hơn 1% lên 84,5 USD; XRP và BNB cùng tăng khoảng 0,4%, lần lượt đạt 1,3 USD và 624 USD.

Tuy nhiên, theo Cointelegraph, Bitcoin có thể đối mặt với áp lực giảm trong vài tháng tới, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị thay đổi lãnh đạo.

Trong phân tích đăng trên mạng xã hội X, tài khoản giao dịch tiền số CRYPTOWZRD cảnh báo xu hướng giảm giá có thể quay trở lại từ tháng 6.

Cụ thể, ông Kevin Warsh dự kiến sẽ thay thế ông Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch Fed. Sự thay đổi này được cho là có thể tác động đáng kể đến các tài sản rủi ro, bao gồm tiền số.

Theo CRYPTOWZRD, dữ liệu lịch sử cho thấy mỗi khi Fed thay chủ tịch, Bitcoin thường giảm trong vài tháng trước khi bước vào chu kỳ tăng mới, đặt ra câu hỏi liệu kịch bản này có lặp lại hay không.

Không chỉ thị trường tiền số, chứng khoán Mỹ cũng thường chịu áp lực trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo Fed. Dù vậy, điểm đáng chú ý năm nay là chỉ số S&P 500 vẫn đang duy trì ở vùng đỉnh lịch sử.

Yếu tố chính trị cũng góp phần làm gia tăng sự bất định. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Jerome Powell không hạ lãi suất - động thái thường được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các tài sản rủi ro. 

Thị trường tiền số hôm nay, 29-4: “Cơn gió ngược” áp sát Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.483 USD Nguồn: OKX

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích quyết định này và cho biết sẽ thất vọng nếu tân Chủ tịch Fed không cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp đầu tiên vào tháng 6.

Cuộc họp cuối cùng của ông Powell dự kiến diễn ra vào thứ Tư tới, và thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ này.

Ở chiều ngược lại, một số tín hiệu từ kinh tế Mỹ đang được giới đầu tư xem là yếu tố hỗ trợ cho Bitcoin và thị trường tiền số. Gần đây, Fed đã gia tăng lượng trái phiếu nắm giữ, qua đó bơm thêm thanh khoản vào hệ thống - yếu tố thường có lợi cho giá tài sản.

Ông James Lavish, đối tác tại quỹ Bitcoin Opportunity Fund, cho biết Fed đã bổ sung khoảng 200 tỷ USD trái phiếu trong vài tháng qua, cho thấy chính sách thắt chặt tiền tệ đang dần kết thúc.

Tuy nhiên, quan điểm của ông Kevin Warsh vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Theo ông Charlie Bilello, chiến lược gia thị trường tại Creative Planning, dù có xu hướng ủng hộ giảm lãi suất, ông Warsh từng chỉ trích việc duy trì lãi suất thấp trong giai đoạn lạm phát tăng cao trước đây. 

Ngoài ra, ông cũng không ủng hộ việc mở rộng cung tiền, yếu tố có thể ảnh hưởng đến đà tăng của thị trường tiền số trong năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 23-4: Bitcoin đón tin vui

