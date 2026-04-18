Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 18-4: TPHCM có cuộc thi tạo tranh bằng NFT, giải nhất kèm xe máy điện

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giải nhất cho tác phẩm tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT trị giá 30 triệu đồng kèm một xe điện Datbike Quantum S3

Tối 18-4, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng nhẹ gần 0,5%, lên khoảng 76.200 USD, trong khi nhiều đồng lớn như Ethereum, XRP, BNB và Solana đồng loạt giảm giá quanh mức 1%.

Trước đó, giá Bitcoin từng vượt mốc 78.000 USD, đạt đỉnh cao nhất trong 10 tuần, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Theo Cointelegraph, dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại thị trường, tập trung chủ yếu vào Bitcoin. Cụ thể, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút gần 1 tỉ USD trong tuần qua,  mức cao nhất trong hơn ba tháng và chỉ xếp sau giai đoạn đầu tháng 1.

Riêng phiên 17-4 ghi nhận gần 664 triệu USD đổ vào, mức cao nhất trong tuần. Tổng tài sản của các quỹ ETF Bitcoin hiện đã vượt 101 tỉ USD, trong khi thanh khoản thị trường cũng gia tăng đáng kể, với khối lượng giao dịch hàng ngày tiệm cận 4,8 tỉ USD.

Diễn biến này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang cải thiện, khi họ sẵn sàng quay lại với các tài sản biến động cao như Bitcoin trong bối cảnh môi trường vĩ mô bớt bất ổn.

Trong diễn biến liên quan, Chi hội Blockchain TPHCM cùng Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM vừa phát động Cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT: “50 năm Thành phố Anh hùng”.

Vẽ tranh bằng NFT là việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số (tranh, ảnh, GIF, 3D) và mã hóa chúng thành tài sản số độc nhất trên công nghệ blockchain. 

Theo đại diện ban tổ chức, cổng nhận bài dự thi được mở đến hết ngày 20-6, công bố kết quả vào ngày 30-6 và dự kiến trao giải vào giữa tháng 8-2026 tại Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026.

Chi hội Blockchain TPHCM cùng Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM vừa phát động Cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT: “50 năm Thành phố Anh hùng”

Cuộc thi hướng đến việc tái hiện hình ảnh TPHCM qua nhiều lát cắt, từ con người trong đời sống thường nhật, không gian đô thị giao thoa giữa cũ và mới, đến dòng chảy thời gian phản ánh quá trình chuyển mình của một trung tâm kinh tế – công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi là việc tiếp tục ứng dụng blockchain và NFT trong số hóa tác phẩm. Theo đó, 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn để chuyển đổi thành NFT và vinh danh trong khuôn khổ Diễn đàn Tài sản số – Conviction 2026, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật trong môi trường số. Tác phẩm dự thi là tranh kỹ thuật số, không sử dụng AI, kèm theo thuyết minh ý tưởng.

Các giải thưởng chính sẽ được lựa chọn từ top 50 tác phẩm có tổng điểm cao nhất, gồm 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng kèm một xe điện Datbike Quantum S3, 2 giải nhì, mỗi giải 15 triệu đồng, 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. 

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 17-4: Diễn biến Bitcoin sau tuyên bố bất ngờ của Iran về eo biển Hormuz

(NLĐO)- Ngay sau công bố của Iran về eo biển Hormuz, giá Bitcoin hiện giao dịch trên 77.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-4: Chuyện gì đang diễn ra với Bitcoin?

(NLĐO)- Bitcoin đang chững lại tại vùng 76.000 USD trong bối cảnh hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng mạnh nhất từ đầu năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

(NLĐO)- Trong quý I/2026, TCBS - đơn vị sáng lập TCEX báo lãi trước thuế 1.458 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

