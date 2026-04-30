Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 30-4: Cảnh báo khẩn đến nhà đầu tư

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong tháng 4, tổng thiệt hại từ các vụ tấn công tiền số đã vượt 630 triệu USD, với hơn 25 sự cố.

Tối 30-4, thị trường tiền số đồng loạt giảm giá. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất gần 2%, lùi về quanh mốc 76.000 USD.

Nhiều đồng tiền số khác như Ethereum, XRP và Solana cũng giảm khoảng 2%. Trong đó, Ethereum ghi nhận mức giảm mạnh nhất, hơn 3%.

Nhà đầu tư thận trọng

Theo Cointelegraph, Bitcoin chưa thể lấy lại đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ năm, trong bối cảnh giá dầu tăng lên mức cao nhất gần 4 năm qua.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin/USD tiếp tục dao động quanh vùng 76.000 USD, thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh gần nhất.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính: giá dầu leo thang và chính sách điều hành được đánh giá là cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cả hai yếu tố này đều liên quan đến căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran, hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent đã vượt mốc 120 USD/thùng - mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, làm gia tăng lo ngại về lạm phát quay trở lại.

Đây cũng là yếu tố chi phối cuộc họp gần nhất của Fed, khi cơ quan này quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu thận trọng hơn đối với triển vọng kinh tế.

Ông Nic Puckrin, Giám đốc điều hành nền tảng Coin Bureau, nhận định đây là cuộc họp cứng rắn nhất trong nhiều năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1992 có tới 4 thành viên Fed không đồng thuận với quyết định chung.

Thị trường tiền số hôm nay 30 - 4: Cảnh báo khẩn cho nhà đầu tư tiền mã hóa - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 76.077 USD Nguồn: OKX

Theo ông, định hướng kiểm soát lạm phát theo cách "êm ái" dường như không còn, khi chính sách đang có dấu hiệu chuyển hướng. Sau quyết định này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì chậm hạ lãi suất.

Ở diễn biến giá, Bitcoin vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng, quanh 76.000 USD. Dữ liệu thị trường cho thấy các nhà đầu tư lớn có xu hướng mua vào khi giá giảm, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tỏ ra thận trọng hơn.

Thiệt hại nặng nề vì bị hack

Không chỉ chịu áp lực từ yếu tố vĩ mô, thị trường tiền số còn đối mặt với rủi ro an ninh gia tăng. Trong tháng 4, tổng thiệt hại từ các vụ tấn công đã vượt 630 triệu USD, với hơn 25 sự cố được ghi nhận.

Dữ liệu từ DeFiLlama cho biết hai vụ việc lớn liên quan đến KelpDAO (293 triệu USD) và Drift Protocol (280 triệu USD) chiếm tới 82% tổng thiệt hại. Điều này chứng minh chỉ một số vụ tấn công quy mô lớn cũng đủ tác động mạnh đến toàn thị trường.

Ngoài ra, một số sự cố đáng chú ý khác bao gồm vụ tấn công vào Wasabi Protocol với thiệt hại khoảng 5,5 triệu USD, hay nền tảng Sweat Economy mất 3,46 triệu USD chỉ trong chưa đầy 30 giây. Một vụ việc khác tại Aftermath Finance cũng khiến khoảng 1,1 triệu USD bị rút khỏi hệ thống.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng tấn công đang thay đổi khi tin tặc không chỉ khai thác lỗi kỹ thuật mà còn nhắm vào các điểm kết nối, quy trình vận hành và yếu tố con người. Trong nhiều trường hợp, các giao dịch vẫn có vẻ hợp lệ dù hệ thống đã bị xâm nhập từ trước.

Trước thực trạng này, việc giám sát theo thời gian thực và áp dụng các biện pháp tự động được xem là giải pháp cấp thiết. Thực tế, một số vụ việc đã kịp thời hạn chế thiệt hại, như trường hợp ngăn chặn thêm khoảng 95 triệu USD bị đánh cắp trong vụ KelpDAO.

Dù vậy, một số tổ chức tài chính cho rằng các sự cố gần đây không phản ánh sự suy yếu, mà là quá trình hoàn thiện của thị trường tài chính phi tập trung.

Thị trường tiền số hôm nay, 29-4: "Cơn gió ngược" áp sát Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 29-4: “Cơn gió ngược” áp sát Bitcoin

(NLĐO)- Bitcoin có thể đối mặt với áp lực giảm trong vài tháng tới, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị thay đổi lãnh đạo.

Thị trường tiền số hôm nay, 23-4: Bitcoin đón tin vui

(NLĐO)- Các bên mua Bitcoin đang quay trở lại và sẵn sàng chấp nhận mức giá cao để sở hữu đồng tiền phổ biến nhất thế giới này.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

(NLĐO)- Bitcoin được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ rộng, trong đó vùng trên 80.000 USD được xem là ngưỡng kháng cự mạnh và khó vượt qua trong ngắn hạn.

