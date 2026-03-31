Thị trường tiền số hôm nay, 31-3: Kho chứa hàng triệu Bitcoin “ngủ quên” bất ngờ rục rịch

Tối 31-3, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2%, xuống khoảng 66.700 USD; có thời điểm rơi dưới mốc 66.000 USD trong phiên.

Các đồng tiền số lớn khác cũng diễn biến tiêu cực. Ethereum giảm gần 1%, còn 2.050 USD; BNB và XRP cùng mất hơn 2%, lần lượt xuống 606 USD và 1,3 USD. Solana giảm mạnh nhất, hơn 4%, còn 80,9 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến này xảy ra sau khi Bitcoin từng bật lên trên 68.000 USD nhưng nhanh chóng quay đầu đi xuống, cho thấy nhịp hồi phục ngắn hạn không bền vững và có thể chỉ là "bẫy tăng giá".

Theo các nhà phân tích, lực mua gần đây chủ yếu đến từ nhà đầu tư mới kỳ vọng bắt đáy, song nhanh chóng rơi vào thế bất lợi khi giá đảo chiều, trong khi áp lực bán vẫn duy trì.

Ngoài ra, lực mua từ thị trường Mỹ được đánh giá là đang suy yếu, thể hiện qua việc giá Bitcoin trên sàn Coinbase không chênh lệch đáng kể so với các nền tảng khác. Điều này cho thấy nhu cầu chưa đủ mạnh để nâng đỡ giá.

Yếu tố địa chính trị cũng góp phần khiến thị trường thận trọng hơn. Thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị họp báo trong bối cảnh bất ổn liên quan đến nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.708 USD Nguồn: OKX

Cùng lúc, giá dầu thô Mỹ (WTI) đầu tuần vượt 106 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 9-3 – trước khi hạ nhiệt nhẹ, khiến các thị trường tài chính toàn cầu thêm nhạy cảm với rủi ro.

Không chỉ chịu áp lực từ diễn biến ngắn hạn, Bitcoin còn đối mặt với lo ngại dài hạn liên quan đến công nghệ.

Nghiên cứu của Google, California Institute of Technology và startup Oratomic cho thấy khoảng 6,7 triệu Bitcoin, tương đương hơn 450 tỉ USD, đang nằm trong các ví có thể trở thành mục tiêu nếu công nghệ máy tính lượng tử đủ mạnh trong tương lai.

Đáng chú ý, nhiều ví thuộc giai đoạn đầu của Bitcoin - mỗi ví nắm giữ 50 Bitcoin vẫn chưa được sử dụng trong nhiều năm.

Đây được xem là nhóm có rủi ro cao nhất nếu công nghệ mới có thể phá vỡ lớp bảo mật hiện tại. Một số dữ liệu cho thấy hơn 85.000 Bitcoin từ các ví lâu năm đã được dịch chuyển trong năm qua, cho thấy một bộ phận nhà đầu tư sớm có thể đang chủ động giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, các nghiên cứu này cũng gây tranh cãi do có liên quan đến lợi ích của một số tổ chức tham gia. Nhiều chuyên gia cho rằng mối đe dọa từ công nghệ lượng tử vẫn còn ở xa và chưa thể xác định rõ thời điểm trở thành rủi ro thực sự.

Dù vậy, thông tin này vẫn phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Sau khi các báo cáo được lan truyền rộng rãi, giá Bitcoin tiếp tục chịu áp lực giảm.

Một số chuyên gia cảnh báo xu hướng hiện tại vẫn là đi xuống, với khả năng giá còn kiểm tra lại vùng đáy trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, một số mô hình dự báo Bitcoin có thể lùi về vùng 40.000 - 50.000 USD nếu các yếu tố vĩ mô như giá dầu cao và tâm lý thận trọng tiếp tục kéo dài.