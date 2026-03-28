Thị trường tiền số hôm nay, 28-3: Dự báo Bitcoin giảm xuống mức 40.000 USD

Tối 28-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các đồng tiền chủ chốt. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm nhẹ 0,19%, xuống còn 66.454 USD, xóa sạch mức tăng trong tháng 3.

Ở chiều ngược lại, một số altcoin tăng giá nhẹ. Ethereum tăng 0,6% lên 1.999 USD; BNB nhích 0,2% lên 612 USD; XRP tăng 0,6% đạt 1,3 USD. Trong khi đó, Solana giảm 0,5%, còn 82,6 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến hiện tại của Bitcoin được cho là phù hợp với một chu kỳ điều chỉnh sâu, có thể kéo dài đến hết năm 2026. Nhiều chuyên gia thậm chí nhận định giá Bitcoin có thể giảm thêm khoảng 40%.

Nếu kịch bản này xảy ra, quá trình phục hồi có thể bị kéo dài sang quý II/2027, bởi mức giảm càng sâu thì thời gian hồi phục càng lâu.

Dữ liệu từ Ecoinometrics cho thấy mối liên hệ giữa độ sâu của nhịp giảm và thời gian phục hồi. Trung bình, mỗi khi giá giảm thêm 10% sẽ cần khoảng 80 ngày để quay lại đỉnh cũ.

Với mức giảm hiện tại khoảng 48% so với đỉnh 126.000 USD thiết lập vào tháng 10-2025, chu kỳ phục hồi ước tính kéo dài gần 300 ngày.

Đến nay đã trôi qua khoảng 172 ngày, đồng nghĩa còn khoảng 125–130 ngày nếu đáy đã hình thành quanh vùng 60.000 USD. Tuy nhiên, khả năng thị trường chưa tạo đáy và giá có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Chỉ số tổng hợp thị trường Bitcoin (BCMI) - thước đo kết hợp nhiều yếu tố như mức lãi/lỗ, tâm lý và hành vi giao dịch, hiện ở mức 0,27. Con số này vẫn cao hơn đáng kể so với vùng đáy lịch sử quanh 0,12 - 0,15 trong các chu kỳ trước.

Cụ thể, năm 2018, chỉ số này chạm 0,15 khi Bitcoin giảm về 3.100 USD từ đỉnh 20.000 USD. Năm 2020, chỉ số xuống 0,147 khi giá ở 5.100 USD.

Đến tháng 11-2022, mức 0,12 xuất hiện khi Bitcoin tạo đáy tại 15.880 USD. Việc BCMI hiện vẫn ở mức cao cho thấy thị trường có thể còn dư địa giảm để tiến về vùng đáy tương tự các chu kỳ trước.

Ở góc độ dòng tiền, một nhà giao dịch có tên Ardi cho biết chênh lệch giao dịch giữa "cá voi" và nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ở mức bán mạnh nhất kể từ tháng 10-2024.

Dữ liệu cho thấy xu hướng tăng trước đó đã bị phá vỡ, trong khi các nhà đầu tư lớn liên tục bán ra. Dù chưa chắc dẫn đến đà giảm ngay lập tức, nhưng áp lực bán đang gia tăng rõ rệt.

Trong khi đó, ông Willy Woo, đối tác quản lý tại CMCC Crest, nhận định thị trường đang suy yếu do thanh khoản giảm trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh.

Ông cho rằng Bitcoin cần thêm một nhịp điều chỉnh sâu trước khi hình thành đáy rõ ràng, với vùng 40.000-45.000 USD có thể là khu vực tạo đáy, nhiều khả năng rơi vào quý IV/2026.

Trong kịch bản này, xu hướng tăng mạnh có thể quay trở lại từ đầu năm 2027. Nếu Bitcoin giảm về vùng 40.000-45.000 USD, mức sụt giảm từ đỉnh sẽ lên tới 64–68%.

Theo mô hình của Ecoinometrics, với mức giảm trên 60%, thời gian để quay lại đỉnh cũ thường kéo dài khoảng 440 ngày, đồng nghĩa Bitcoin có thể chỉ phục hồi về mức cao nhất sau quý II/2027.

Tuy vậy, các mốc thời gian trên chủ yếu dựa trên dữ liệu lịch sử và không phải dự báo chắc chắn, bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại có thể làm thay đổi quỹ đạo thị trường.