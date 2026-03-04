HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-3: Diễn biến gây sốc của Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dòng tiền đang quay trở lại với Bitcoin và chuyên gia dự báo giá của đồng tiền số này có thể đạt mốc 80.000 USD trong tháng 3.

Tối 4-3, thị trường tiền số bất ngờ tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin tăng hơn 6%, lên trên 71.300 USD.

Đà tăng lan tỏa sang nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn khác, như Ethereum tăng 5,4% lên 2.056 USD; BNB tăng hơn 4% đạt 652 USD; XRP tăng gần 4% lên 1,4 USD; trong khi Solana tăng gần 7%, lên 89,6 USD.

Theo Cointelegraph, phe mua đang hướng mục tiêu trở lại vùng 80.000 USD trong tháng 3,  khi nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà tăng đang mạnh dần.

Bitcoin đã vừa có phiên tăng lên 71.900 USD và vượt lên trên vùng cản kỹ thuật quan trọng. Diễn biến này cho thấy kịch bản giảm giá trước đó không còn chiếm ưu thế. Đáng chú ý, giá tăng đi kèm với khối lượng giao dịch cải thiện, phản ánh dòng tiền tham gia tích cực hơn.

Diễn biến giá gần đây cũng cho thấy thị trường đang thu hẹp biên độ dao động trước khi chọn hướng đi mới. Trước đó, Bitcoin dao động trong vùng 63.000-72.000 USD. Nếu xu hướng tăng được giữ vững, giá có thể hướng tới mốc 80.000 USD trong tháng 3.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-3: Diễn biến gây bất ngờ của Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 71.350 USD Nguồn: OKX

Mốc này đồng thời trùng với đường trung bình giá 100 ngày, được xem là ngưỡng cản đáng chú ý. Trước mắt, Bitcoin cần vượt qua vùng 74.400 USD, tương ứng với đường trung bình 50 ngày. Nếu không thành công, giá có thể lùi về vùng hỗ trợ gần nhất quanh 68.700 USD.

Đáng chú ý, khu vực 79.660 - 81.210 USD còn là khoảng trống giá trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của Chicago Mercantile Exchange.

Đây là vùng giá chưa được giao dịch do thị trường hợp đồng tương lai đóng cửa cuối tuần, trong khi giá giao ngay vẫn biến động.

Thống kê cho thấy phần lớn các khoảng trống như vậy trước đây đều được lấp lại, nên nhiều nhà đầu tư xem đây là vùng giá có khả năng được kiểm định.

Cùng với tín hiệu kỹ thuật, tâm lý thị trường cũng tích cực hơn. Trên nền tảng dự đoán Polymarket, khả năng Bitcoin đạt 80.000 USD trong tháng 3 đã tăng đáng kể so với trước đó, trong khi kỳ vọng giá giảm về các mốc thấp hơn đang thu hẹp.

Điều này cho thấy niềm tin vào xu hướng tăng đang chiếm ưu thế, dù các ngưỡng cản phía trước vẫn là thử thách quan trọng với đà đi lên của Bitcoin.

