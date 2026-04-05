Thị trường tiền số hôm nay, 5-4: Bitcoin sẽ bứt phá ngoạn mục hay rơi tự do?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 5-4: Bitcoin sẽ bứt phá ngoạn mục hay rơi tự do?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bitcoin đang giao dịch dưới ngưỡng 67.000 USD trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà giao dịch cảnh báo về dấu hiệu suy yếu của thị trường.

Tối 5-4, thị trường tiền số ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,2%, lùi xuống dưới mốc 67.000 USD.

Nhiều đồng tiền lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và Solana cùng giảm gần 1%, lần lượt còn 2.038 USD và 79,6 USD. XRP mất 1,3%, xuống gần 1,3 USD. Ngược lại, BNB tăng nhẹ gần 0,5%, lên khoảng 592 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin giao dịch dưới ngưỡng 67.000 USD trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà giao dịch cảnh báo về dấu hiệu suy yếu của thị trường.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy biến động giá đã hạ nhiệt vào cuối tuần, khi Bitcoin/USD chỉ dao động trong biên độ hẹp. Trên khung 4 giờ, biên độ tiếp tục co lại - tín hiệu thường báo trước một đợt biến động mạnh sắp xảy ra, theo cả hai hướng.

Trong phân tích mới nhất, nhà giao dịch ẩn danh LP nghiêng về kịch bản giảm. Người này cho rằng ở các chu kỳ trước, thị trường thường tạo đáy sau nhiều lần giảm sâu xuống vùng giá thấp, buộc nhà đầu tư bán ra trước khi đảo chiều tăng trở lại.

Bitcoin hôm nay 5 - 4: Đã đến lúc bứt phá hay tiếp tục rơi tự do? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.924 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại lại diễn biến khác: giá liên tục kiểm tra vùng cao, khiến việc đặt cược vào xu hướng giảm trở nên khó khăn, trong khi vùng giá thấp chưa được kiểm chứng và đang tích tụ lực bán.

Theo LP, khả năng Bitcoin quay lại kiểm tra các vùng thấp gần đây, bao gồm nhịp rơi dưới 60.000 USD hồi tháng 2, chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Nếu giá liên tục kiểm tra lại vùng thấp và khiến nhà đầu tư e ngại mua vào, đó có thể là dấu hiệu thị trường đang dần hình thành đáy" - LP nhận định.

Ở góc nhìn khác, ông Keith Alan, đồng sáng lập Material Indicators, cho biết xuất hiện hoạt động bán ra bất thường dù giá không biến động mạnh.

Dữ liệu từ Binance cho thấy một hệ thống giao dịch tự động đã bán khoảng 18 triệu USD Bitcoin chỉ trong một giờ vào thứ sáu, cao hơn nhiều so với mức 3-5 triệu USD mỗi ngày thường thấy ở nhóm nhà đầu tư nhỏ.

Theo ông, đây không phải hoạt động của nhà đầu tư cá nhân. Thay vào đó, các "cá voi" đang tận dụng thị trường đi ngang để mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, khiến Bitcoin tiếp tục bị kìm trong vùng giá hẹp.

Ngoài ra, Cointelegraph cũng cảnh báo thêm các yếu tố bất lợi cho xu hướng tăng, trong đó có việc đồng USD mạnh lên trở lại, gây áp lực lên thị trường tiền số.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 3-4: Cú sập của Bitcoin đã đến hồi kết?

(NLĐO)- Tháng 3 vừa qua đã chấm dứt chuỗi 5 tháng đi xuống của Bitcoin với mức tăng nhẹ cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 1-4: Diễn biến hiếm gặp của Bitcoin

(NLĐO) - Bitcoin đang trải qua chu kỳ hiếm gặp khi giá ít biến động nhưng vẫn tiếp tục hồi phục.

Thị trường tiền số hôm nay, 31-3: Kho chứa hàng triệu Bitcoin “ngủ quên” bất ngờ rục rịch

(NLĐO)- Khoảng 6,7 triệu Bitcoin đang nằm trong các ví có thể được để ý nếu công nghệ máy tính lượng tử phát triển đủ mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo