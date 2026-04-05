Thị trường tiền số hôm nay, 5-4: Bitcoin sẽ bứt phá ngoạn mục hay rơi tự do?

Tối 5-4, thị trường tiền số ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,2%, lùi xuống dưới mốc 67.000 USD.

Nhiều đồng tiền lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và Solana cùng giảm gần 1%, lần lượt còn 2.038 USD và 79,6 USD. XRP mất 1,3%, xuống gần 1,3 USD. Ngược lại, BNB tăng nhẹ gần 0,5%, lên khoảng 592 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin giao dịch dưới ngưỡng 67.000 USD trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà giao dịch cảnh báo về dấu hiệu suy yếu của thị trường.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy biến động giá đã hạ nhiệt vào cuối tuần, khi Bitcoin/USD chỉ dao động trong biên độ hẹp. Trên khung 4 giờ, biên độ tiếp tục co lại - tín hiệu thường báo trước một đợt biến động mạnh sắp xảy ra, theo cả hai hướng.

Trong phân tích mới nhất, nhà giao dịch ẩn danh LP nghiêng về kịch bản giảm. Người này cho rằng ở các chu kỳ trước, thị trường thường tạo đáy sau nhiều lần giảm sâu xuống vùng giá thấp, buộc nhà đầu tư bán ra trước khi đảo chiều tăng trở lại.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.924 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại lại diễn biến khác: giá liên tục kiểm tra vùng cao, khiến việc đặt cược vào xu hướng giảm trở nên khó khăn, trong khi vùng giá thấp chưa được kiểm chứng và đang tích tụ lực bán.

Theo LP, khả năng Bitcoin quay lại kiểm tra các vùng thấp gần đây, bao gồm nhịp rơi dưới 60.000 USD hồi tháng 2, chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Nếu giá liên tục kiểm tra lại vùng thấp và khiến nhà đầu tư e ngại mua vào, đó có thể là dấu hiệu thị trường đang dần hình thành đáy" - LP nhận định.

Ở góc nhìn khác, ông Keith Alan, đồng sáng lập Material Indicators, cho biết xuất hiện hoạt động bán ra bất thường dù giá không biến động mạnh.

Dữ liệu từ Binance cho thấy một hệ thống giao dịch tự động đã bán khoảng 18 triệu USD Bitcoin chỉ trong một giờ vào thứ sáu, cao hơn nhiều so với mức 3-5 triệu USD mỗi ngày thường thấy ở nhóm nhà đầu tư nhỏ.

Theo ông, đây không phải hoạt động của nhà đầu tư cá nhân. Thay vào đó, các "cá voi" đang tận dụng thị trường đi ngang để mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, khiến Bitcoin tiếp tục bị kìm trong vùng giá hẹp.

Ngoài ra, Cointelegraph cũng cảnh báo thêm các yếu tố bất lợi cho xu hướng tăng, trong đó có việc đồng USD mạnh lên trở lại, gây áp lực lên thị trường tiền số.