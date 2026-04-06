Thị trường tiền số hôm nay, 6-4: Bitcoin đang tái lập kịch bản lập đỉnh lịch sử?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 6-4: Bitcoin đang tái lập kịch bản lập đỉnh lịch sử?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin bước vào tuần mới trong trạng thái giằng co khi các yếu tố vĩ mô tiêu cực vẫn hiện hữu.

Tối 6-4, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 4%, vượt 69.600 USD. Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi lên, trong đó Ethereum tăng hơn 5% lên khoảng 2.150 USD; XRP và BNB tăng trên 3%.

Theo Cointelegraph, Bitcoin bước vào tuần mới trong trạng thái giằng co khi các yếu tố vĩ mô tiêu cực vẫn hiện hữu, trong khi tín hiệu thị trường lại cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. 

Việc giá đóng cửa tuần lấy lại các mốc quan trọng đang tạo thêm kỳ vọng cho nhà đầu tư về một chu kỳ phục hồi mới.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, lần gần nhất Bitcoin phát tín hiệu đảo chiều rõ rệt là vào tháng 5-2025, sau khi tạo đáy quanh 74.500 USD. Chỉ trong hai tháng sau đó, giá đã tăng mạnh từ 94.000 USD lên 119.000 USD, thiết lập đỉnh lịch sử.

Đáng chú ý, trong các chu kỳ trước, thị trường thường mất khoảng 245 ngày để chuyển từ xu hướng giảm sang tăng. Nếu lặp lại quy luật này, mốc tương tự của chu kỳ hiện tại sẽ rơi vào cuối tháng 4-2026.

Sau khi đóng cửa tuần, Bitcoin tiếp tục vượt mốc 70.000 USD, thiết lập đỉnh cao mới trong tháng 4. Tuy nhiên, không ít nhà giao dịch vẫn thận trọng khi cho rằng đà tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng bền vững.

Một số dự báo cho rằng giá có thể điều chỉnh về vùng 64.000 USD nhằm "quét thanh khoản" trước khi tiếp tục đi lên.

Thị trường tiền số hôm nay, 6-4: Tín hiệu đảo chiều của Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 69.665 USD Nguồn: OKX

Đà tăng gần đây cũng khiến nhiều vị thế bán bị thanh lý, với tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường vượt 250 triệu USD trong 24 giờ, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Trong khi đó, CryptoQuant ghi nhận sự gia tăng mạnh của hoạt động đầu cơ, đặc biệt trên sàn Binance, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

Ở chiều ngược lại, rủi ro vĩ mô vẫn là yếu tố chi phối. Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran chưa hạ nhiệt, đẩy giá dầu WTI vượt 115 USD/thùng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đặc biệt khi các tuyến vận tải quan trọng như eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, bao gồm chỉ số PCE và CPI, được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường.

Một số mô hình ước tính nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong vài tuần tới, lạm phát CPI của Mỹ có thể tăng lên khoảng 3,7%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hiện tại, thị trường gần như không kỳ vọng Fed sẽ thay đổi lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 4.

Ngoài ra, một số kịch bản thận trọng cho rằng nếu thị trường xuất hiện cú sốc lớn, giá Bitcoin có thể điều chỉnh tới 20%. Thậm chí, trong trường hợp tiêu cực hơn, giá có thể quay lại kiểm tra vùng dưới 60.000 USD, hoặc sâu hơn về khu vực 40.000 - 50.000 USD.

Dù vậy, nếu các yếu tố vĩ mô cải thiện, xu hướng giảm có thể bị phá vỡ, mở ra cơ hội để Bitcoin quay lại các vùng giá cao hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo