Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 8-10: Bitcoin có thể đạt mức 140.000 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định mức 125.000 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin và có thể hướng tới mục tiêu 140.000 USD.

Tối 8-10, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) giảm hơn 1%, còn 122.680 USD.

Các altcoin cũng chịu áp lực bán mạnh, như Ethereum (ETH) giảm hơn 5% còn 4.478 USD; BNB giảm gần 1%, xuống 1.300 USD; Solana (SOL) mất hơn 4%, còn 221 USD... Giảm mạnh nhất là XRP, với hơn 3%, còn 2,8 USD.

Giá Bitcoin tăng gần 10% nhờ dòng tiền mạnh

Theo CoinDesk, Bitcoin đang giữ quanh 122.000 USD, sau khi lập đỉnh 126.200 USD đầu tuần. Một số chuyên gia dự đoán giá có thể lên 140.000 USD trong tháng 10, với xác suất 50%.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 122.600 USD Nguồn: OKX

Từ đầu tháng, Bitcoin tăng gần 10% nhờ dòng tiền mạnh từ ETF và lượng rút khỏi sàn giảm sâu, khiến nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động và thiếu dữ liệu kinh tế mới khiến nhà đầu tư thận trọng.

Giá hiện tạm chững do chốt lời, kéo theo các đồng khác giảm. Mốc 125.000 USD được xem là ngưỡng quan trọng trước khi Bitcoin có thể tiến tới 140.000 USD.

Làm sao để hạn chế rủi ro khi đầu tư vào dự án tiền số

Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa có văn bản gửi khách hàng, đối tác về thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch tập đoàn NextTech) và dự án tiền số AntEx.

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Trước đó, vào chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nhiều nhân viên của công ty cũng có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Shark Bình đã đưa ra nhiều phát biểu khiến dư luận dậy sóng.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Về việc nhận diện rủi ro khi đầu tư vào dự án tiền số nói chung, ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TP HCM, cho rằng để tránh rơi vào các dự án tiền số rủi ro, nhà đầu tư cần tỉnh táo và nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường.

Theo ông, nhiều dự án hiện nay thường đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của nhà đầu tư. Họ thường sao chép ý tưởng từ những mô hình đã thành công, tạo ra câu chuyện hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc trả lãi đều đặn để tạo lòng tin.

Thời gian đầu, dự án có thể chi trả lợi nhuận thật nhằm củng cố uy tín nhưng khi đã huy động được lượng vốn lớn, đội ngũ sáng lập thường âm thầm rút lui, để lại thiệt hại cho người tham gia.

Ông Tiến cảnh báo những dự án như vậy thường không có sản phẩm cụ thể, công nghệ rõ ràng hoặc đội ngũ minh bạch. Thay vào đó, họ tập trung vào việc kêu gọi vốn, khuyến khích người cũ mời thêm người mới, tạo thành mô hình đa cấp trá hình.

Vì thế, nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng với những lời quảng cáo quá hấp dẫn, bởi cơ hội càng hứa hẹn lợi nhuận cao thì rủi ro càng lớn.

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

(NLĐO)- Công ty này khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-10: Thông tin mới nhất về Shark Bình

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, nếu vượt 125.000 USD, giá Bitcoin có thể hướng tới 127.000–128.500 USD trong ngắn hạn

Thị trường tiền số hôm nay: Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream

(NLĐO) - Các chuyên gia dự báo nếu Bitcoin vượt được ngưỡng 125.000 USD, giá có thể tiến lên khoảng 145.000 USD vào cuối năm nay.

