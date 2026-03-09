HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 9-3: “Nín thở” chờ biến động mới

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Dù đã phục hồi trở lại, thị trường tiền số vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn trầm lắng và cần thêm các yếu tố hỗ trợ để hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Tối 9-3, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, lên trên 68.000 USD.

Một số đồng tiền số lớn khác cũng phục hồi, trong đó Ethereum tăng khoảng 3% lên mốc 2.000 USD, còn BNB và Solana tăng hơn 1%, lần lượt đạt khoảng 628 USD và 83,4 USD. Riêng XRP giảm nhẹ xuống còn khoảng 1,3 USD.

Theo Cointelegraph, dù phục hồi nhẹ, tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khi bước sang tuần giao dịch thứ 2 của tháng 3.

Thị trường tài chính toàn cầu hiện chịu ảnh hưởng lớn từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến dòng tiền đầu tư vào các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số, trở nên dè dặt hơn.

Trước đó, áp lực bán tăng mạnh vào cuối tuần đã kéo giá Bitcoin giảm sâu, có thời điểm xuống gần 65.600 USD trước khi bật tăng trở lại.

Tuy nhiên, mức phục hồi này vẫn chưa đủ để giúp đồng tiền số lớn nhất thế giới giữ được một ngưỡng hỗ trợ quan trọng của xu hướng dài hạn.

Theo nhiều nhà phân tích, việc Bitcoin đóng cửa tuần dưới một đường xu hướng quan trọng thường được xem là tín hiệu không mấy tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang yếu.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.040 USD Nguồn: OKX

Khi mốc hỗ trợ dài hạn này bị phá vỡ, nguy cơ giá tiếp tục giảm trong thời gian tới có thể gia tăng.

Một số chuyên gia cũng cho rằng đợt tăng giá trước đó của Bitcoin, khi đồng tiền này từng vọt lên gần 74.000 USD trong bối cảnh thị trường tài sản rủi ro biến động mạnh, đã nhanh chóng bị đảo ngược bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo đánh giá, thị trường tiền số hiện vẫn chưa thực sự thoát khỏi giai đoạn trầm lắng và cần thêm những yếu tố hỗ trợ mạnh để hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Dù vậy, một số tín hiệu vẫn cho thấy thị trường chưa quá tiêu cực. Dữ liệu từ các nền tảng phân tích chuỗi khối cho thấy các nhà đầu tư lớn chưa gia tăng việc chuyển Bitcoin lên sàn giao dịch để bán ra.

Lượng Bitcoin từ các "cá voi" đưa lên sàn thậm chí giảm trong tuần qua, cho thấy nhiều nhà đầu tư lớn vẫn lựa chọn nắm giữ thay vì chốt lời trong bối cảnh thị trường biến động.

Điều này phần nào giúp giảm áp lực bán và có thể hỗ trợ giá Bitcoin trong ngắn hạn, dù triển vọng thị trường vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán.

