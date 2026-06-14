Thiên hà vệ tinh của Ngân Hà đang bị xé đôi

Thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) có một số thiên hà lùn vệ tinh, trong đó nổi tiếng nhất là Đám mây Magellan Lớn (LMC) và Đám mây Magellan Nhỏ (SMC). Nhưng một trong 2 vệ tinh này đã bị phá hủy một cách hết sức tàn khốc, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Astronomy & Astrophysics.



Các ngôi sao của thiên hà lùn SMC cho thấy nó đang bị xé đôi - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ hơn một số ngôi sao bên trong thiên hà này và phát hiện ra một "sự phá vỡ thủy triều trên toàn thiên hà" trong SMC mà chỉ có thể được giải thích bằng lực hấp dẫn của thiên hà "chị em" lớn hơn của nó - LMC.

Các ngôi sao của SMC, bao gồm cả các ngôi sao gần trung tâm nhất, đều đang di chuyển theo hướng tỏa ra ngoài với tốc độ trung bình khoảng 61.000 km/giờ.

Chuyển động của chúng hướng dọc theo trục Đông Nam - Tây Bắc của thiên hà. Dựa theo vị trí của SMC, LMC và cả Ngân Hà, hướng chuyển động của các ngôi sao cho thấy chính LMC gây nên sự việc, chứ không phải Ngân Hà.

Với tốc độ này, các ngôi sao sẽ di chuyển vài ngàn năm ánh sáng trong vài trăm triệu năm tới, đủ để làm biến dạng đáng kể cấu trúc của thiên hà.

Có khả năng khá cao là SMC sẽ bị chia đôi hoàn toàn vào thời điểm cả SMC và LMC va chạm với Ngân Hà, tức khoảng 2,4 tỉ năm tới.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy LMC đang xé toạc SMC. Năm ngoái, một nghiên cứu tương tự đã tiết lộ rằng một số ngôi sao trong thiên hà nhỏ hơn đang di chuyển theo hướng ngược nhau.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới này đã tiến xa hơn nhiều khi chỉ ra rằng hiện tượng đó đang xảy ra trên toàn bộ thiên hà.

Theo tác giả chính Sreepriya Vijayasree từ Viện Vật lý thiên văn Leibniz Potsdam (Đức), phát hiện mới này thách thức những giả định lâu đời cho rằng SMC hoạt động như một đĩa quay.

Thay vào đó, chuyển động của các ngôi sao trong SMC không bị chi phối bởi sự quay có trật tự, mà bởi các nhiễu loạn hấp dẫn gây ra bởi sự tương tác lặp đi lặp lại với LMC trong hàng tỉ năm.