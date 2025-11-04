HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiên tai tiếp tục uy hiếp miền Trung

NHÓM PHÓNG VIÊN

Trong khi người dân nhiều nơi ở TP Đà Nẵng và TP Huế chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử, thì nay, nước lũ tiếp tục dâng lên, gây ngập sâu ở nhiều nơi

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), cho biết khoảng 8 giờ ngày 3-11, xã Thượng Đức nhận được thông tin tại khu vực khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng 2 km, cách xa khu dân cư khoảng 5 km.

Cha bị đá đè, để lại 3 con bơ vơ

Lúc này, ông Nguyễn Quốc Bình (SN 1985; trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) trong quá trình đi tìm kiếm gia súc chăn nuôi tại khu vực gần khe Ông Đà thì bị đất đá vùi lấp, tử vong.

Ông Nguyễn Quốc Bình có 2 đời vợ đều đã ly hôn. Trong đó, ông và vợ sau có với nhau 3 con, nhỏ nhất đang học lớp 1. Lâu nay, một mình ông Bình "gà trống" nuôi 3 đứa con, mẹ già bị ung thư và người cha đã lớn tuổi. Thường ngày, ông làm đủ nghề để kiếm tiền cho con ăn học. Vừa qua, ông vay mượn tiền mua mấy con bò về nuôi trong núi.

Hoàn cảnh của ông Võ Văn Bé (SN 1973, phường Hội An) cũng thật đáng thương. Vào ngày 2-11, ông Bé lên cơn đột quỵ, do nước lũ bủa vây, khi gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu thì ông đã không qua khỏi. Trong ngày 3-11, trời mưa lớn liên tục, khu vực Cẩm Kim nơi ông Bé sinh sống nước tiếp tục dâng cao, lên trên báo động 3. Nhà bị ngập không thể tổ chức lễ tang, gia đình ông Bé đã phải nhờ chính quyền và người dân đưa quan tài qua Nhà tang lễ Hội An để tiếp tục tổ chức lễ tang. Một mình ông Bé phải lao động nuôi 2 con ăn học, ông mất đi để lại 2 con nhỏ bơ vơ.

Thiên tai tiếp tục uy hiếp miền Trung - Ảnh 1.

Đội cứu hộ kịp thời di tản người dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) thoát khỏi nơi ngập sâuẢnh: HOÀNG PHÚC

Trong chiều 3-11, chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động tổ chức đã đến thăm hỏi, viếng hương và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Bình và ông Võ Văn Bé (mỗi gia đình 5 triệu đồng). Trước đó, tại xã Thượng Đức, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng đã trao tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ.

Cũng trong ngày này, Phóng viên Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã trao 150 triệu đồng từ đóng góp của bạn đọc đến Trường Mầm non Vạn Thiện (thuộc xã Nông Cống). Trường Mầm non Vạn Thiện là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong cơn bão số 10 (Bualoi). Trao 30 triệu đồng cho gia đình anh Võ Minh Phương (xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) có vợ là chị Lê Thị Thúy (SN 1991) gặp nạn tử vong khi đang đi mưu sinh trong bão số 10.

Thiên tai tiếp tục uy hiếp miền Trung - Ảnh 2.

Chương trình “Trái tim miền Trung” trao tiền hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quốc Bình (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng)Ảnh: TRƯƠNG VÔN

Hàng chục ngàn ngôi nhà tái ngập

Sau đợt lũ lịch sử kéo dài từ ngày 26 đến 30-10, khi nhiều khu vực thấp trũng của TP Huế chưa rút hết nước thì từ chiều tối 2-11 nước lũ lại ập về do mưa lớn. Trong ngày 3-11, đỉnh lũ sông Bồ đã lập đỉnh mới khi chạm mốc 5,29 m tại trạm Phú Ốc, phá vỡ mọi con số kể từ cơn lũ năm 1999 được ghi nhận đến nay.

Toàn TP Huế còn hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5 - 1 m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng. Hầu như các con đường ở trung tâm TP Huế tái ngập lụt, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Mưa lớn trong ngày đã làm tuyến đường 14B sạt lở nghiêm trọng tại địa phận xã Long Quảng.

Trong khi đó, từ đêm 2 đến chiều 3-11, mưa to liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập sâu, sạt lở, giao thông tê liệt. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng và ngập lụt diện rộng, làm nhiều khu dân cư bị cô lập tạm thời. Tại "rốn lũ" Lệ Thủy, mực nước sông Kiến Giang dâng cao, tràn vào hàng trăm nhà dân và trường học. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, có nơi ngập trên 80 cm.

Trong ngày 3-11, lũ trên vùng thượng và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Ngập lụt sâu vẫn diễn ra trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị TP Đà Nẵng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, không khí lạnh, mưa lũ.

Còn theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường. 

Bão Kalmaegi sẽ mạnh hơn khi vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo khoảng ngày 5-11, bão Kalmaegi sẽ đi vào biển Đông với cường độ có thể đạt cấp 14, giật cấp 17.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Th.Linh


