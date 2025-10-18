"Thiên thần nội y" mất rồi

Thiên thần nội y nay còn đâu

Thiên thần nội y từng khiến khán giả mê mẩn Victoria's Secret

Với giới đam mê thời trang, show diễn thời trang của thương hiệu đồ nội y Victoria's Secret là một biểu tượng nghệ thuật đáng xem. Ở đó, khán giả không chỉ thưởng thức những mẫu thiết kế mới nhất của hãng nội y tên tuổi mà còn là phần thiết kế sàn runway đỉnh cao, những tiết mục nghệ thuật "hot hit" của thế giới và quan trọng nhất là những thiên thần nội y đỉnh cao.

Sau 77 49 vòng tuyển chọn, những người mẫu được chọn sải bước trên sàn runway của Victoria's Secret show đều xứng đáng với tên gọi "thiên thần nội y". Điểm chung của các thiên thần nội y là một gương mặt ngây thơ với một body tạc tượng, gợi cảm cùng kỹ năng catwalk "đỉnh". Tất cả những điều này làm nên tính "giá trị" cho show Victoria's Secret nhiều năm nay. Có giai đoạn Victoria's Secret phải tạm dừng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng khán giả luôn ở trạng thái mong chờ sự trở lại của các thiên thần nội y. Show diễn này cũng định giá triệu USD cho các chân dài được xuất hiện trong show diễn.

Và show mới nhất của Victoria's Secret vừa diễn ra vào ngày 15-10 (giờ địa phương) tại Steiner Studios, thành phố New York (Mỹ), đã mang đến những bất ngờ. Cảm giác chung là sự chờ đợi của khán giả bị "phản bội". Không còn sân khấu hào nhoáng đã đành, các thiên thần nội y thường thấy trước nay cũng bị "biến hình".

Với khán giả gắn bó với Victoria's Secret show từ những năm đầu 2000 - thời hoàng kim của thương hiệu nội y, chương trình năm nay để lại cảm giác hụt hẫng. Bởi điểm nhấn của chương trình năm nay là việc chọn "thiên thần" đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nêu thông điệp nữ quyền hiện đại.

Victoria’s Secret thay thiên thần nội y gây sốc

Thiên thần nội y mới của Victoria's Secret

"Đồng ý là xã hội văn minh tôn trọng vẻ đẹp đa dạng, nhưng rất tiếc vì vẻ hoành tráng và sang trọng của thương hiệu đã biến mất", People nhận định. Việc show thời trang tổ chức với quy mô nhỏ, thông điệp nữ quyền được Vogue nhận xét là "cố làm hài lòng dư luận". Victoria's Secret mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn khẳng định sự tiến bộ, vừa sợ mất đi di sản.

"Khi thương hiệu chuyển sang ngôn ngữ thời đại, họ quên rằng bản sắc cũ (dù lỗi thời) nhưng lại là thứ khiến khán giả mê mẩn", nhà phân tích thời trang Jennifer Baumgartner nhận định trên Bloomberg. "Bạn có thể đa dạng hóa, nhưng nếu mất đi yếu tố kỳ ảo, sàn diễn chỉ còn lại một buổi trình diễn nội y bình thường, không mang yếu tố đặc sắc nào", The Guardian nhận định.

Năm nay, Victoria's Secret tiếp tục "khai tử" Fantasy Bra - mẫu "nội y vua" từng được xem là niềm kiêu hãnh của thương hiệu. Fantasy Bra được giới thiệu lần đầu năm 1996, được trình diễn bởi siêu mẫu Claudia Schiffer. Suốt 20 năm, số lượng thiên thần nội y có đặc quyền diện áo lót kim cương đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Candice Swanepoel... "Áo lót đính kim cương", pha lê Swarovski trị giá hàng triệu USD không chỉ là trang sức xa xỉ mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho sự thịnh vượng của thương hiệu nội y. Việc Victoria's Secret loại bỏ Fantasy Bra đồng nghĩa đánh mất linh hồn của thương hiệu.

Sự thay đổi của Victoria's Secret show khiến khán giả nghi ngờ

Suốt hai thập kỷ, Victoria's Secret từng là đế chế nội y thống trị thế giới, được Vogue gọi là giấc mơ xa hoa của ngành thời trang. Giai đoạn 2000-2015, mỗi mùa Victoria's Secret Fashion Show đều là siêu sự kiện toàn cầu, được truyền hình trực tiếp trên CBS, quy tụ dàn sao biểu diễn như Taylor Swift, Rihanna, Bruno Mars...Nhưng nay, Victoria's Secret show chỉ còn lại là phát sóng trực tuyến (thông qua Amazon Prime). "Victoria's Secret không chỉ bán nội y, họ bán cả một giấc mơ về sự tự tin và quyến rũ", Business of Fashion viết. Nhưng nay, điều đó đã không còn.

Thực tế thiên thần bằng xương bằng thịt vẫn hấp dẫn hơn nét đẹp thiên thần của nội tại

Những thiên thần đời đầu như Tyra Banks đến Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio... vượt khỏi giới hạn người mẫu, trở thành biểu tượng văn hóa của giới thời trang. Và nay điều đó cũng không còn. Dù cố tạo nên những điểm nhấn khác biệt như khoảnh khắc người mẫu Jasmine Tookes mang bầu tháng thứ 9 diện nội y trình diễn hay vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Angel Reese là vận động viên đầu tiên trình diễn tại show.

Nhưng dường như điều đó không ăn thua bởi thứ khán giả mong chờ vẫn là những thiên thần bằng xương bằng thịt chứ không phải là thiên thần được hiểu theo yếu tố nội tại, vẻ đẹp bên trong.