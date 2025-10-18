HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Thiên thần nội y" mất rồi

Thùy Trang

(NLĐO)-Khán giả ngã ngửa với sự trở lại của các thiên thần nội y thông qua show diễn đồ nội y đình đám thế giới Victoria's Secret mới đây.

Thiên thần nội y nay còn đâu 

Thiên thần nội y mất rồi - Ảnh 1.

Thiên thần nội y từng khiến khán giả mê mẩn Victoria's Secret

Với giới đam mê thời trang, show diễn thời trang của thương hiệu đồ nội y Victoria's Secret là một biểu tượng nghệ thuật đáng xem. Ở đó, khán giả không chỉ thưởng thức những mẫu thiết kế mới nhất của hãng nội y tên tuổi mà còn là phần thiết kế sàn runway đỉnh cao, những tiết mục nghệ thuật "hot hit" của thế giới và quan trọng nhất là những thiên thần nội y đỉnh cao.

Sau 77 49 vòng tuyển chọn, những người mẫu được chọn sải bước trên sàn runway của Victoria's Secret show đều xứng đáng với tên gọi "thiên thần nội y". Điểm chung của các thiên thần nội y là một gương mặt ngây thơ với một body tạc tượng, gợi cảm cùng kỹ năng catwalk "đỉnh". Tất cả những điều này làm nên tính "giá trị" cho show Victoria's Secret nhiều năm nay. Có giai đoạn Victoria's Secret phải tạm dừng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng khán giả luôn ở trạng thái mong chờ sự trở lại của các thiên thần nội y. Show diễn này cũng định giá triệu USD cho các chân dài được xuất hiện trong show diễn.

Và show mới nhất của Victoria's Secret vừa diễn ra vào ngày 15-10 (giờ địa phương) tại Steiner Studios, thành phố New York (Mỹ), đã mang đến những bất ngờ. Cảm giác chung là sự chờ đợi của khán giả bị "phản bội". Không còn sân khấu hào nhoáng đã đành, các thiên thần nội y thường thấy trước nay cũng bị "biến hình". 

Với khán giả gắn bó với Victoria's Secret show từ những năm đầu 2000 - thời hoàng kim của thương hiệu nội y, chương trình năm nay để lại cảm giác hụt hẫng. Bởi điểm nhấn của chương trình năm nay là việc chọn "thiên thần" đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nêu thông điệp nữ quyền hiện đại.

Victoria’s Secret thay thiên thần nội y gây sốc 

Thiên thần nội y mất rồi - Ảnh 2.

Thiên thần nội y mới của Victoria's Secret

"Đồng ý là xã hội văn minh tôn trọng vẻ đẹp đa dạng, nhưng rất tiếc vì vẻ hoành tráng và sang trọng của thương hiệu đã biến mất", People nhận định. Việc show thời trang tổ chức với quy mô nhỏ, thông điệp nữ quyền được Vogue nhận xét là "cố làm hài lòng dư luận". Victoria's Secret mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn khẳng định sự tiến bộ, vừa sợ mất đi di sản. 

"Khi thương hiệu chuyển sang ngôn ngữ thời đại, họ quên rằng bản sắc cũ (dù lỗi thời) nhưng lại là thứ khiến khán giả mê mẩn", nhà phân tích thời trang Jennifer Baumgartner nhận định trên Bloomberg. "Bạn có thể đa dạng hóa, nhưng nếu mất đi yếu tố kỳ ảo, sàn diễn chỉ còn lại một buổi trình diễn nội y bình thường, không mang yếu tố đặc sắc nào", The Guardian nhận định.

Năm nay, Victoria's Secret tiếp tục "khai tử" Fantasy Bra - mẫu "nội y vua" từng được xem là niềm kiêu hãnh của thương hiệu. Fantasy Bra được giới thiệu lần đầu năm 1996, được trình diễn bởi siêu mẫu Claudia Schiffer. Suốt 20 năm, số lượng thiên thần nội y có đặc quyền diện áo lót kim cương đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Candice Swanepoel... "Áo lót đính kim cương", pha lê Swarovski trị giá hàng triệu USD không chỉ là trang sức xa xỉ mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho sự thịnh vượng của thương hiệu nội y. Việc Victoria's Secret loại bỏ Fantasy Bra đồng nghĩa đánh mất linh hồn của thương hiệu.

Thiên thần nội y mất rồi - Ảnh 4.

Sự thay đổi của Victoria's Secret show khiến khán giả nghi ngờ

Suốt hai thập kỷ, Victoria's Secret từng là đế chế nội y thống trị thế giới, được Vogue gọi là giấc mơ xa hoa của ngành thời trang. Giai đoạn 2000-2015, mỗi mùa Victoria's Secret Fashion Show đều là siêu sự kiện toàn cầu, được truyền hình trực tiếp trên CBS, quy tụ dàn sao biểu diễn như Taylor Swift, Rihanna, Bruno Mars...Nhưng nay, Victoria's Secret show chỉ còn lại là phát sóng trực tuyến (thông qua Amazon Prime). "Victoria's Secret không chỉ bán nội y, họ bán cả một giấc mơ về sự tự tin và quyến rũ", Business of Fashion viết. Nhưng nay, điều đó đã không còn.

Thiên thần nội y mất rồi - Ảnh 6.

Thực tế thiên thần bằng xương bằng thịt vẫn hấp dẫn hơn nét đẹp thiên thần của nội tại

Những thiên thần đời đầu như Tyra Banks đến Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio... vượt khỏi giới hạn người mẫu, trở thành biểu tượng văn hóa của giới thời trang. Và nay điều đó cũng không còn. Dù cố tạo nên những điểm nhấn khác biệt như khoảnh khắc người mẫu Jasmine Tookes mang bầu tháng thứ 9 diện nội y trình diễn hay vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Angel Reese là vận động viên đầu tiên trình diễn tại show. 

Nhưng dường như điều đó không ăn thua bởi thứ khán giả mong chờ vẫn là những thiên thần bằng xương bằng thịt chứ không phải là thiên thần được hiểu theo yếu tố nội tại, vẻ đẹp bên trong.

Tin liên quan

Show "Thiên thần nội y" bị chê dù có mỹ nhân Blackpink

Show "Thiên thần nội y" bị chê dù có mỹ nhân Blackpink

(NLĐO) - Lisa – mỹ nhân nhóm nhạc Blackpink, khoe vóc dáng nóng bỏng nhưng vẫn không khiến cho show thời trang Victoria's Secret chinh phục khán giả.

Thiên thần nội y thiên thần victoria's secret Victoria's Secret show
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo