Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng gay gắt và dự báo còn tiếp diễn. Dưới thời tiết như "chảo lửa", các thiết bị dùng hàng ngày, nhiều gia đình ở đô thị còn cắm quạt, bật điều hòa liên tục dẫn đến nguy cơ quá tải, chạm chập gây cháy nổ.

Tại Đà Nẵng , trong hai ngày 3 và 4-8 đã xảy ra hai vụ cháy dưới thời tiết nắng nóng, đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Trong đó có 1 vụ ghi nhận đám cháy bùng phát tại phòng ngủ tầng 2 vào thời điểm không có người ở nhà. Vụ hỏa hoạn khiến các gia đình lo lắng.

Vậy làm cách nào để sử dụng điện an toàn trong thời tiết nắng nóng?

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng - cho hay nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng, cùng với nhiệt độ ngoài trời ở mức cao khiến các thiết bị phải hoạt động công suất lớn hơn với cường độ liên tục. Từ đó sản lượng điện tiêu thụ, hóa đơn tiền điện “nhảy múa” và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chạm chập, quá tải thiết bị.

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

Để đảm bảo an toàn sử dụng điện khi thời tiết nắng nóng, các gia đình phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ. Các thiết bị sinh nhiệt như bàn ủi, bếp điện, thiết bị gia nhiệt bằng điện trở… càng phải chú ý ngắt ra khỏi nguồn điện khi đang sử dụng mà bị mất điện. Không để các chất dễ cháy: ga, xăng, dầu, giấy, vải… gần đường dây đèn, bàn ủi, bếp điện...

“Các gia đình cũng cần dùng ổ cắm điện loại tốt, không sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, đề phòng quá tải dây và ổ cắm. Lưu ý không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm, không sử dụng ổ cắm rạn nứt vỏ cách điện hoặc hoen rỉ...”, ông Tuân lưu ý.

Ngoài ra, tuyệt đối không sử dụng dây điện trần trong gia đình; không câu móc điện tùy tiện, không luồn móc dây dẫn dưới mái tôn; không treo móc hàng hóa, vật dụng lên đường dây, thiết bị điện... Khi xảy ra cháy nổ phải nhanh chóng ngắt nguồn điện, báo động mọi người xung quanh và cảnh sát PCCC qua số điện thoại 114.

Ông Tuân chia sẻ thêm các gia đình “chóng mặt” với hóa đơn tiền điện do dùng quạt, máy lạnh, thiết bị làm mát nhiều. Do đó, phải thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm điện. Chọn mua thiết bị điện nhãn xanh tiết kiệm năng lượng, công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Theo ông, điều hòa là một trong những thiết bị tốn nhiều điện năng, cần cài đặt nhiệt độ ban ngày 26-27 độ C, ban đêm (phòng ngủ) 27-29 độ C, sử dụng kết hợp với quạt gió.

Tủ lạnh nên điều chỉnh nhiệt độ hợp lý theo mùa, thường xuyên kiểm tra roăng su có bị hở không; không mở tủ lạnh quá lâu; không chứa quá nhiều thực phẩm; nơi để tủ lạnh tránh xa các thiết bị sinh nhiệt (bình nước nóng, bếp, lò nướng…). Để tiết kiệm điện hơn nữa, nên tập trung nhiều đồ để ủi một lần, ủi đồ dày trước và tận dụng sức nóng để ủi đồ mỏng.

UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và tai nạn do sử dụng điện gây ra. Đặc biệt, Đội quản lý điện tại địa phương phải tăng cường kiểm tra việc sử dụng điện tại khu vực dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chung cư mini, cơ sở lưu trú và cửa hàng dịch vụ. Cần tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn đến từng hộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.