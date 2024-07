Thiết bị IoT thấu hiểu người dùng

Tích hợp AI tạo sinh lên ô tô điện

Từ tháng 7-2024, người dùng có thể trải nghiệm phiên bản cập nhật của Trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh (do VinBigdata phát triển) trên dòng xe VinFast VF 8 Lux Plus. Trợ lý ảo này khả năng tương tác và trò chuyện tự nhiên, liền mạch, linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng mà không còn giới hạn ở các câu lệnh mẫu. Cụ thể, cung cấp thông tin về xe cho người lái như: thông số kỹ thuật, chế độ bảo hành - bảo dưỡng, pin và trạm sạc; giải đáp các thắc mắc về dịch vụ của VinFast cung cấp..., thậm chí tư vấn, so sánh các dòng xe và các thông tin liên quan đến xe nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

T.Phượng