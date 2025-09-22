HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống

Thiết thực học và làm theo gương Bác

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Nhiều chi bộ, Đảng bộ phát động phong trào học và làm theo gương Bác từ những việc thiết thực như: tiết kiệm, chống lãng phí, sẻ chia với cộng đồng...

Mới đây, các đảng viên Chi bộ Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (KCN An Hạ, TP HCM) đã có những hoạt động ý nghĩa khi tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" do chi bộ công ty phát động.

Đồng hành với trẻ mồ côi

Chương trình đã gặp mặt 151 con đỡ đầu tại 36 xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, diễn ra thật vui và ấm áp tình yêu thương. Đây là những trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

"Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Chi bộ Công ty Đại Dũng đã tích cực tham gia cùng các cấp hội phụ nữ tại một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Chi bộ cùng ban giám đốc đã nhận đỡ đầu, chăm lo hằng tháng 405 trẻ tại 87 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Thiết thực học và làm theo gương Bác- Ảnh 1.

Chi bộ cùng Ban Giám đốc Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng tặng quà cho trẻ em khó khăn ở Thanh Hóa trước thềm năm học mới

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ Công ty Đại Dũng, cho hay để thực hiện chương trình, không chỉ ban giám đốc mà hằng tháng, tất cả đảng viên, người lao động của doanh nghiệp này đều trích một phần lương của mình đóng góp vào quỹ "Trái tim yêu thương" gửi tới các em. Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện việc học và làm theo lời Bác.

Tại ngày gặp mặt ở Thanh Hóa, chương trình đã tặng mỗi em một phần quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, công ty còn tặng mỗi em 1 bao lì xì 100.000 đồng và 1 ba-lô. CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP HCM và phía Nam cũng đã quyết định đồng hành với chương trình ý nghĩa này, tặng 108 xe đạp để tiếp sức các em đến trường.

Công ty Đại Dũng cũng đã xây dựng 1 nhà máy tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhằm tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Đây sẽ là cơ hội để các em trong chương trình phấn đấu học tập trở thành những kỹ sư, cử nhân, công nhân tay nghề cao..., sau này vào đây làm việc.

Linh hoạt, sáng tạo

Tiết kiệm điện, nước, chống lãng phí; thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tiết kiệm, giảm tác động đến môi trường... là công trình "Học Bác năm 2025", được Chi bộ Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP HCM) phát động.

Chi bộ Công ty Juki Việt Nam đã thông tin cụ thể để từng đảng viên hiểu rõ, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, cách ứng xử trong việc tiết kiệm điện, nước; không xả rác thải bừa bãi, phân loại rác đúng quy định, thực hiện tốt phong trào nhặt rác hằng tuần trong khuôn viên và ngoài hàng rào doanh nghiệp...

"Chúng tôi xây dựng kế hoạch, triển khai lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Đảng viên làm gương thực hiện nghiêm các phong trào tiết kiệm, chống lãng phí. Cho nên, không chỉ đảng viên mà công nhân, nhân viên văn phòng cũng có sự chuyển biến rõ nét, ý thức cao trong việc tiết kiệm, chống lãng phí cho doanh nghiệp" - bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Chi bộ Công ty Juki Việt Nam, thông tin.

Tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ doanh nghiệp này vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Các hoạt động thi đua, nhất là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đã tạo khí thế sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, người lao động của SAWACO. Vận dụng linh hoạt tinh thần đổi mới sáng tạo, nhiều công trình thi đua tại SAWACO được triển khai và đạt được kết quả tích cực.

Trong đó, đáng chú ý là công trình tuyến ống cấp nước cấp 1 trên đường Nguyễn Văn Linh. Theo Phó Tổng Giám đốc SAWACO Đặng Đức Hiền, dự án có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, đã lắp đặt hơn 16 km đường ống các cỡ.

Dự án nêu trên đã hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày. Đây là một trong những tuyến ống truyền tải nước sạch quan trọng, bảo đảm điều hòa áp lực và cung cấp nguồn nước sạch cho người dân tại khu vực các quận - huyện 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh trước đây. Công trình cũng nhằm tăng cường lưu lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho các khu vực lân cận, tạo cơ sở phát triển đồng bộ mạng lưới cấp 2, cấp 3 của SAWACO. 

Bí thư Chi bộ Công ty Đại Dũng bày tỏ hy vọng với việc đồng hành của doanh nghiệp cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, 405 trẻ ở Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ thiết thực cả về tinh thần lẫn vật chất, được bảo đảm những điều kiện cơ bản trong việc sinh sống, học tập và phát triển. "Tất cả đảng viên, người lao động công ty đều quyết tâm học Bác về tính sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng" - ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.


