Pháp luật

Thiếu nữ 14 tuổi bị dụ dỗ vào TPHCM làm việc nhẹ lương cao

T.Trực

(NLĐO) - Quen một người tên An trên mạng xã hội, M. nghỉ học, bắt xe vào TPHCM làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Ngày 6-5, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ngăn chặn kịp thời 1 thiếu nữ bị dụ dỗ vào TPHCM làm "việc nhẹ lương cao".

Trước đó, ngày 4-5, Công an xã Tây Trà tiếp nhận tin báo của bà H.T.Th. (trú thôn Trà Nga, xã Tây Trà) về việc cháu nội của bà là H.T.H.M. (14 tuổi) có biểu hiện bỏ học, rời khỏi nhà, nghi bị đối tượng xấu dụ dỗ vào TPHCM làm "việc nhẹ lương cao".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định M. đang di chuyển trên xe khách từ Tây Trà xuống bến xe Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình vào TPHCM, Công an xã Tây Trà khẩn trương triển khai lực lượng, đồng thời liên hệ với nhà xe và phối hợp Công an xã Trà Bồng kịp thời đưa M. về trụ sở an toàn.

Thiếu nữ 14 tuổi bị dụ dỗ vào TPHCM làm việc nhẹ lương cao - Ảnh 1.

Công an xã Tây Trà ngăn chặn kịp thời thiếu nữ bị dụ dỗ vào TP HCM làm "việc nhẹ lương cao"

Qua làm việc, M. cho biết quen một người tên "An" trên Facebook. Người này đã rủ rê, giới thiệu M. vào TPHCM làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Sau đó, một người đàn ông tự xưng là chủ cơ sở việc làm đã liên hệ M. và hứa hẹn chi trả chi phí đi lại, sắp xếp công việc. M. hoàn toàn không biết rõ công việc cụ thể là gì, cũng không có bất kỳ thông tin xác thực nào về người này.

Nhận thấy dấu hiệu rõ ràng của thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ lao động, Công an xã Trà Bồng đã kịp thời tuyên truyền, giải thích để M. nhận thức được nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí rơi vào các đường dây mua bán người. 

Sau khi được vận động, M. đã nhận ra sai lầm và cam kết không tái phạm.

Trong thời gian qua, nhiều người ở các xã vùng cao, vùng sâu Quảng Ngãi bị đối tượng xấu quen trên mạng xã hội, dụ dỗ vào TPHCM làm "việc nhẹ lương cao".

Tuy nhiên, khi những người này vào đến nơi thường bị cưỡng bức lao động. Nhiều trường hợp còn bị bán sang Campuchia tham gia vào các đường dây lừa đảo.

Bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia

Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục khuyến cáo nhưng không ít người vẫn cứ thế lao vào bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia

Sự thật ớn lạnh "việc nhẹ lương cao" vừa bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Những công dân được hứa hẹn việc nhẹ lương cao đã rơi vào cuộc sống tồi tệ của đường dây tội phạm vừa bị Công an TP HCM triệt phá

Giải cứu hàng chục người mắc bẫy “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia

(NLĐO) - 18 công dân bị dụ dỗ sang Campuchia “làm việc nhẹ lương cao” được lực lượng chức năng nước này giải cứu rồi trao trả về Việt Nam.

