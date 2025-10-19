Thiếu nữ 2X ngỡ ngàng khi bị suy buồng trứng sớm

Lập gia đình hơn một năm nhưng chưa có con, người phụ nữ sinh năm 1997 đi khám thì phát hiện suy buồng trứng sớm, chỉ số AMH gần như bằng không. Kết quả khiến chị sững sờ vì trước đó chỉ nghĩ chậm có con do rối loạn kinh nguyệt thông thường.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám sức khoẻ sinh sản cho vợ chồng trẻ

Theo bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), tình trạng suy buồng trứng sớm ngày càng phổ biến ở phụ nữ trẻ. Nhiều người thuộc thế hệ cuối 9X, đầu 2X, mới ngoài 25 tuổi đã có dấu hiệu suy giảm chức năng buồng trứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản.

Khác với quá trình lão hóa tự nhiên sau tuổi 40, người bị suy buồng trứng có thể rối loạn kinh nguyệt và giảm khả năng sinh sản từ rất sớm, thậm chí ngay ở tuổi thiếu niên. Khoảng 5-10% phụ nữ suy buồng trứng sớm vẫn có thể thụ thai tự nhiên, song phần lớn phải nhờ đến hỗ trợ sinh sản trước khi trứng cạn kiệt hoàn toàn.

"Cơ hội sinh sản không phải là vô hạn. Độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là từ 20 đến dưới 35 tuổi. Từ sau 35 tuổi, khả năng thụ thai bắt đầu giảm rõ rệt và suy giảm mạnh sau 40 tuổi. Có những người nghĩ vẫn còn thời gian, nhưng khi đi khám mới biết cơ hội gần như đã vuột mất, nhất là trong bối cảnh xu hướng kết hôn và sinh con muộn ngày càng phổ biến" - bác sĩ Hà nói.

Chia sẻ tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025 do Bệnh viện Bưu điện tổ chức ngày 18-10, các chuyên gia cho biết hiện nay nhiều bệnh lý di truyền có thể được phòng ngừa chủ động nhờ công nghệ gene kết hợp kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Tuy vậy, việc chưa chú trọng sàng lọc sức khỏe tiền hôn nhân khiến nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh di truyền như loạn dưỡng cơ bẩm sinh hay rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Vương Vũ Việt Hà cảnh báo nguy cơ dị tật bẩm sinh khi cả hai vợ chồng cùng mang gen bệnh

Theo bác sĩ Hà, nhiều cặp vợ chồng ngỡ ngàng khi phát hiện mang gen bệnh dù cả hai đều khỏe mạnh. Không ít người mẹ tưởng con yếu do mình ốm khi mang thai, đến khi sinh bé thứ hai mới bàng hoàng nhận ra con có biểu hiện giống hệt anh hoặc chị trước đó.

Việc sàng lọc gen hiện vẫn chưa được chú trọng do chi phí cao, khoảng 10 triệu đồng/ người/lần. Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ nên chủ động sàng lọc để phát hiện sớm và phòng ngừa hiệu quả.

Hiện Việt Nam chưa có thống kê cụ thể về số cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh. Ước tính, mỗi năm cả nước có hơn một triệu trẻ ra đời, trong đó 22.000 - 30.000 bé bị dị tật bẩm sinh. Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật (0–17 tuổi), trong đó 55 - 65% trẻ bị dị tật bẩm sinh.



