Thiếu nữ 2X ngỡ ngàng khi bị suy buồng trứng sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thiếu nữ 2X ngỡ ngàng khi bị suy buồng trứng sớm

N.Dung

(NLĐO) - Các bác sĩ cảnh báo ngày càng nhiều phụ nữ 9X, 2X bị suy buồng trứng sớm, đối mặt nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Lập gia đình hơn một năm nhưng chưa có con, người phụ nữ sinh năm 1997 đi khám thì phát hiện suy buồng trứng sớm, chỉ số AMH gần như bằng không. Kết quả khiến chị sững sờ vì trước đó chỉ nghĩ chậm có con do rối loạn kinh nguyệt thông thường.

img

Bác sĩ tư vấn, thăm khám sức khoẻ sinh sản cho vợ chồng trẻ

Theo bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), tình trạng suy buồng trứng sớm ngày càng phổ biến ở phụ nữ trẻ. Nhiều người thuộc thế hệ cuối 9X, đầu 2X, mới ngoài 25 tuổi đã có dấu hiệu suy giảm chức năng buồng trứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản.

Khác với quá trình lão hóa tự nhiên sau tuổi 40, người bị suy buồng trứng có thể rối loạn kinh nguyệt và giảm khả năng sinh sản từ rất sớm, thậm chí ngay ở tuổi thiếu niên. Khoảng 5-10% phụ nữ suy buồng trứng sớm vẫn có thể thụ thai tự nhiên, song phần lớn phải nhờ đến hỗ trợ sinh sản trước khi trứng cạn kiệt hoàn toàn.

"Cơ hội sinh sản không phải là vô hạn. Độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là từ 20 đến dưới 35 tuổi. Từ sau 35 tuổi, khả năng thụ thai bắt đầu giảm rõ rệt và suy giảm mạnh sau 40 tuổi. Có những người nghĩ vẫn còn thời gian, nhưng khi đi khám mới biết cơ hội gần như đã vuột mất, nhất là trong bối cảnh xu hướng kết hôn và sinh con muộn ngày càng phổ biến" - bác sĩ Hà nói.

Chia sẻ tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025 do Bệnh viện Bưu điện tổ chức ngày 18-10, các chuyên gia cho biết hiện nay nhiều bệnh lý di truyền có thể được phòng ngừa chủ động nhờ công nghệ gene kết hợp kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Tuy vậy, việc chưa chú trọng sàng lọc sức khỏe tiền hôn nhân khiến nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh di truyền như loạn dưỡng cơ bẩm sinh hay rối loạn chuyển hóa.

img

Bác sĩ Vương Vũ Việt Hà cảnh báo nguy cơ dị tật bẩm sinh khi cả hai vợ chồng cùng mang gen bệnh

Theo bác sĩ Hà, nhiều cặp vợ chồng ngỡ ngàng khi phát hiện mang gen bệnh dù cả hai đều khỏe mạnh. Không ít người mẹ tưởng con yếu do mình ốm khi mang thai, đến khi sinh bé thứ hai mới bàng hoàng nhận ra con có biểu hiện giống hệt anh hoặc chị trước đó.

Việc sàng lọc gen hiện vẫn chưa được chú trọng do chi phí cao, khoảng 10 triệu đồng/ người/lần. Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ nên chủ động sàng lọc để phát hiện sớm và phòng ngừa hiệu quả.

Hiện Việt Nam chưa có thống kê cụ thể về số cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh. Ước tính, mỗi năm cả nước có hơn một triệu trẻ ra đời, trong đó 22.000 - 30.000 bé bị dị tật bẩm sinh. Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật (0–17 tuổi), trong đó 55 - 65% trẻ bị dị tật bẩm sinh.


Tin liên quan

Sàng lọc tiền hôn nhân, nâng tầm vóc giống nòi

Sàng lọc tiền hôn nhân, nâng tầm vóc giống nòi

Mỗi năm, nước ta có khoảng 1,5 triệu người đăng ký kết hôn và chất lượng giống nòi là vấn đề liên quan rất lớn đến sức khỏe sinh sản của các cặp đôi bước vào đời sống vợ chồng

Tuổi kết hôn trung bình ở Việt Nam tăng nhanh, vượt mốc 27 tuổi

(NLĐO) - Tuổi kết hôn trung bình lần đầu tăng thêm 2 tuổi sau 4 năm và hiện là 27,2 tuổi, với nam giới là 29,3. Bộ Y tế đang đề xuất nhiều giải pháp bảo đảm mức sinh thay thế của quốc gia

Nam giới Việt kết hôn ngày càng muộn

(NLĐO) - Người Việt ngày càng có xu hướng kết hôn muộn, trong đó nam giới kết hôn lần đầu năm 29,4 tuổi, muộn hơn nữ giới 4,2 năm

sinh con khả năng sinh sản hỗ trợ sinh sản dị tật bẩm sinh suy buồng trứng lười sinh sinh sản kết hôn muộn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo