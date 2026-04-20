Thiếu tá công an tử vong khi ô tô tông vào rào chắn trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 20-4, tại km207 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguồn: MXH

Thời điểm trên, một xe ô tô con đang lưu thông thì bất ngờ lao vào rào chắn bằng tôn bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô vỡ nát, bánh xe phía trước bị nổ, một người trên xe tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin bàn đầu từ lãnh đạo xã Bảo Hà, nạn nhân được xác định là một Thiếu tá Công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Người này nguyên là trưởng Công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (cũ), nay đã chuyển công tác.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này đang được đơn vị chức năng tổ chức sửa chữa, nâng cấp, có bố trí rào chắn phân luồng giao thông

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.