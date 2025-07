Cán bộ công an tử vong vì tai nạn giao thông hy hữu tại Gia Lai

Ngày 13-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12-7, tại tuyến QL 19B thuộc phường An Nhơn Bắc.

Hai bánh xe đầu kéo lăn ra ngoài trúng anh Phạm Hồng Vương

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo do ông Lê Đức Lợi (38 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng từ phường An Nhơn về phường Quy Nhơn.

Khi đến đoạn thuộc địa phận phường An Nhơn Bắc, xe bất ngờ bị gãy trục sau bên phải, làm bánh xe rơi khỏi xe và lăn trúng anh Phạm Hồng Vương (33 tuổi, ngụ địa phương) đang đi bộ tập thể dục bên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Vương tử vong tại chỗ. Được biết, anh Vương là cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng 13-7, trên tuyến QL 19 đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe trộn bê tông do ông Mai Đình Văn (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển và xe máy do em Phạm Hùng Cường (17 tuổi) điều khiển, chở theo bạn là Nguyễn Thanh V. (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai) đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Nguyễn Thanh V. tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn làm Nguyễn Thanh V. tử vong tại chỗ, còn Phạm Hùng Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.