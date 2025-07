Ngày 30-7, Công an xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án cướp tài sản cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ân (bìa phải) giao sợi dây chuyền cướp được cho Công an xã Ân Tường.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng 29-7, bà N.T.N. (SN 1986; trú tại thôn Phú Khương, xã Ân Tường) đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng lẻn vào, lấy áo trùm mặt, dùng chân ghì đầu và tay bóp miệng khiến nạn nhân không thể kêu cứu.

Sau đó, đối tượng nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà N. rồi bỏ trốn. Vụ việc khiến bà N. bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ân Tường đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua rà soát các mối quan hệ và dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Hồng Ân (SN 1980, trú cùng thôn), có quan hệ họ hàng với bị hại và nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như sinh hoạt thường ngày của bà N.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng Ân quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng, Ân đã phải cúi đầu khai nhận. Theo lời khai, do áp lực tài chính, cần tiền trả nợ ngân hàng, Ân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người quen.