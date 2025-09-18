HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 18-9.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 3; Thông tấn xã Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Tại Quyết định số 2086, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11-9.

Tại Quyết định số 2089, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-9.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088 bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11-9.

Tại Quyết định số 2087 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tuấn Hùng được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-9.

Tin liên quan

Infographic Nhân sự trong tuần: Chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo bộ, ngành, địa phương

Infographic Nhân sự trong tuần: Chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo bộ, ngành, địa phương

(NLĐO) – Trong tuần lễ từ ngày 8 đến 13-9, trung ương chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, ngành; 2 địa phương bầu lãnh đạo cấp tỉnh.

Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO) - Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các bộ, cơ quan

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

cảnh sát biển việt nam Bộ Quốc phòng Quân chủng Hải quân bổ nhiệm thiếu tướng lê đình cường
