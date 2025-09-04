HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Chiều 4-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan.

- Ảnh 1.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, thực hiện các quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Ảnh 2.

Thủ tướng trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trao Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.

Thủ tướng nhấn mạnh việc được bổ nhiệm giữ những cương vị công tác mới không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của các cán bộ mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng cán bộ.

- Ảnh 3.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Các cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; dù ở cương vị công tác nào cũng đều không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị, nhiệm vụ mới đều sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất, năng lực, sở trường, trí tuệ của mình, "vững tay chèo", không ngừng nỗ lực, phấn đấu, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, ngành, lĩnh vực và làm tốt hơn nữa, đạt nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan - Ảnh 1.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhân dân.

Đại diện các cán bộ mới được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành trách nhiệm được giao. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo bộ ngành Thanh tra Chính phủ
