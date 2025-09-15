Thiếu tướng Lê Quang Nhân chỉ đạo đột kích 4 tụ điểm "bay lắc", tạm giữ 148 người

Ngày 15-9, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt đột kích, khám xét 4 tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng (phía Tây tỉnh Gia Lai).

Các tụ điểm gồm: quán karaoke ở 144/11 đường Wừu, cùng 3 nhà nghỉ không có biển hiệu tại địa chỉ số 22 đường Thống Nhất, số 102 đường Cao Bá Quát và số 35C Đống Đa.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Để đồng loạt đột kích, khám xét cùng lúc 4 tụ điểm trên, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ để thực hiện.

Các cuộc đột kích đã phát hiện, tạm giữ 148 người (56 nữ, 92 nam), tuổi đời còn rất trẻ khi đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như Ketamin (khay), MDMA (kẹo)…

Ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các "dân chơi".

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra.