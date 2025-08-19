Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 19-8-2025), Báo Người Lao Động có cuộc phỏng vấn với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.



Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

- Phóng viên: Nghị quyết 57-NQ/TW là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Người Phát ngôn Bộ Công an có thể cho biết về quá trình lực lượng CAND đã triển khai Nghị quyết, gương mẫu đi đầu, đột phá trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 57?

+ Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, là có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bộ trưởng là Trưởng ban, quyết liệt triển khai Nghị quyết một cách toàn diện trên 5 nhóm công tác trọng tâm. Thứ nhất, Chủ động nghiên cứu, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 158-KL/TW về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc. Thứ 2, Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06; phát triển ứng dụng VNeID với 48 tiện ích, thu hút trung bình 1,5 triệu lượt truy cập mỗi ngày; xây dựng 11 ứng dụng số, nền tảng số quốc gia, trong đó dự kiến đến ngày 19-8-2025 sẽ vận hành thí điểm 5 ứng dụng, nền tảng số; qua đó góp phần cắt giảm hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ 3, xây dựng, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng kiến tạo hạ tầng số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị đất nước theo hướng hiện đại. Thứ 4, tích cực tham mưu hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện Nghị quyết 57; đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết, 03 Nghị định, 01 Quyết định... Thứ 5, triển khai nhiều dự án căn cơ, mang tầm chiến lược; đã đăng ký triển khai 146 nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong CAND... Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần mang lại nhiều tiện ích to lớn cho người dân, doanh nghiệp, xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Công an nhân dân

- Người Phát ngôn Bộ Công an có thể cho biết về công tác bảo đảm an ninh trật tự, những đóng góp của lực lượng Công an phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 sắp tới?

+ Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các hoạt động tập trung rất cao độ, nhất là trong tháng 8 với 15 hoạt động của Trung ương và nhiều hoạt động của địa phương. Trong bối cảnh chúng ta đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự rất cao.

Bộ Công an xác định 3 vấn đề lớn như sau: Thứ nhất, xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm Trưởng ban, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương là thành viên, để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước. Thứ 2 xác định yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đảm bảo thuận lợi cho người dân, thân thiện với du khách nhưng cũng rất chặt chẽ về an ninh.

Thứ 3, đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm, với 5 công tác chính: Thứ nhất, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động lễ kỷ niệm. Thứ 2, chủ động nắm chắc tình hình, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm để triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động. Thứ 3, triển khai đồng loạt 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ... trên toàn quốc. Thứ 4, toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất. Thứ 5, đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân với các bộ, ban, ngành và các địa phương để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng.

Lực lượng CAND sẵn sàng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Quốc khánh 2-9

- Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện lớn của đất nước, được tổ chức với quy mô lớn. Người Phát ngôn Bộ Công an có thể cho biết lực lượng CAND sẽ tham gia triển lãm như thế nào?

+ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện lớn của đất nước, có ý nghĩa quan trọng, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước 2-9. Với mục đích khẳng định, khắc họa rõ nét vai trò và cống hiến của lực lượng CAND trong hành trình 80 năm xây dựng, phát triển của đất nước và tôn vinh, lan tỏa những thành tựu, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND, Bộ Công an sẽ tham gia triển lãm với chủ đề "Công an nhân dân - 80 năm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân".

Bộ Công an tham gia tại 2 khu vực trưng bày. Khu trưng bày ngoài trời với chủ đề "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" giới thiệu các hiện vật, sản phẩm nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của CAND trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Một số khí tài, phương tiện đặc chủng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng CAND, thể hiện sức mạnh của CAND; các không gian trải nghiệm thực tế, đa giác quan, trải nghiệm đa phương tiện…, giúp công chúng hiểu rõ hơn và có cơ hội tiếp cận một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành của CAND.

Khu trưng bày trong nhà với chủ đề "Kiến tạo và phát triển" trình bày những thành tựu đi đầu, đột phá về tinh gọn bộ máy, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế của CAND Việt Nam. Điểm nhấn là các trạm thông tin trải nghiệm trưng bày, giới thiệu những bước tiến đột phá trong công nghệ để phục vụ người dân và đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng, thử nghiệm thực hành công dân số, công nghệ thông tin, bảo mật và an ninh mạng… Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng tham gia chương trình ca nhạc với nhiều tiết mục biểu diễn có ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, yêu nước, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh từ cơ sở.

- Trong quá trình thực hiện các mặt công tác công an, công tác tham mưu có vai trò quan trọng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh thủ đô. Xin Thiếu tướng cho biết những kết quả, đóng góp của công tác tham mưu CAND trong thời gian qua; việc đổi mới công tác tham mưu CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

+ Trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm bảo vệ, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền; tham mưu các chủ trương, biện pháp đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng sau khi đất nước thống nhất; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự…, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đặc biệt những năm gần đây, lực lượng CAND đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hoạch định, xây dựng các chủ trương, giải pháp chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước.

Thời gian tới, công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Khác với trước đây, an ninh để phát triển; trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển"; lực lượng CAND tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác tham mưu theo hướng chủ động, "đi bước trước", nhất là triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.