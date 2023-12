Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Chiều 22-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã công bố và trao quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác của mình, ở cương vị công tác mới Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nguyện tiếp tục cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.