Đại hội Đảng

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 Thành viên đã ra mắt Đại hội

Ngày 15-8, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 khóa XI. 

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030

Theo kết quả bầu cử, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030. 

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7- Ảnh 2.

Thiếu tướng Ngô Quang Tuấn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: QK7

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu Quân khu 7 đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự bị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 Thành viên đã ra mắt Đại hội. 

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định thành công của Đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để toàn Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 – 2030:
1. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.
2. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.
3. Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.
4. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu.
5. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu.
6. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.


Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy

Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy

Ngày 4-8, Quân khu 7 đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu 7.

Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 7: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết

(NLĐO) – Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 7 đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo

Tư lệnh Quân khu 7 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(NLĐO) - Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

