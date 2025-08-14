HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Có 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7 dự Đại hội

Sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc tại Hội trường Quân khu 7.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự Đại hội có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí Thư Trung tương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía TP HCM, dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được.

Có 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7 dự Đại hội. 

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 2.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: "Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu".

TIN LIÊN QUAN

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh thành công của Đại hội là tiền đề rất quan trọng để Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời cũng là thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, chào mừng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tròn 80 tuổi.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội nghe Báo cáo kết quả phiên trù bị; thông qua Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội. Tiến hành trình bày và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và tiến hành thảo luận.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 5.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu khai mạc Đại hội

Cũng trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội sẽ tiến hành công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Báo cáo và thông qua kết quả Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 6.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 7.

Đại biểu theo dõi Đại hội

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 8.

Điểm nổi bật của Đại hội lần này là việc áp dụng mô hình “Đại hội không giấy”, các hoạt động của Đại hội được vận hành thông qua thiết bị điện tử và hiển thị trên màn hình LED

