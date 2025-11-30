HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thiếu vi chất này có thể gây hậu quả không ngờ

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Vitamin A là vi chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Vì vậy, bữa ăn hằng ngày trở thành nguồn cung cấp tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất.

Bạn đọc Vũ Phương Trang (34 tuổi, ngụ TP HCM) hỏi: "Tôi được biết ngày 1 và 2-12 sẽ có chiến dịch bổ sung vitamin A. Vậy trẻ nào cần uống, trẻ lớn hơn thì bổ sung như thế nào, vai trò của vitamin A và phụ huynh cần lưu ý gì?",

img

Vitamin A có trong nhiều thực phẩm

BS Bùi Thị Nghi Quỳnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trả lời: 

Chiến dịch này dành cho trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi, được uống vitamin A liều cao tại trạm y tế xã, phường nhằm bảo vệ thị lực và tăng cường miễn dịch

Trẻ lớn hơn có thể bổ sung vitamin A qua khẩu phần ăn hằng ngày. Điều này giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa thiếu vi chất. 

Đáng chú ý, vitamin A là vi chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, vì vậy bữa ăn hằng ngày trở thành nguồn cung cấp tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt, tham gia hình thành sắc tố võng mạc giúp mắt thích nghi với ánh sáng yếu, đồng thời bảo vệ giác mạc.

Khi thiếu vitamin A, cơ thể dễ xuất hiện tình trạng quáng gà, khô mắt, thậm chí có thể tổn thương giác mạc không hồi phục. Ngoài ra, vitamin A còn góp phần duy trì tính toàn vẹn của biểu mô, củng cố hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình tăng trưởng, biệt hóa tế bào, đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ.

Vitamin A có trong nhiều thực phẩm. Cụ thể ở gan động vật, lòng đỏ trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa. Đối với thực vật có trong rau củ quả màu xanh đậm hoặc vàng cam như rau ngót, rau dền, bí đỏ, cà rốt, đu đủ chín, xoài chín… 

Vì vitamin A tan trong chất béo, việc thêm dầu ăn hoặc mỡ khi chế biến sẽ giúp tăng khả năng hấp thu. Một khẩu phần đa dạng, giàu màu sắc, kết hợp giữa thực phẩm từ động vật và thực vật cùng cách chế biến hợp lý sẽ tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và phòng ngừa thiếu hụt vi chất.

Tin liên quan

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của một dạng vitamin có mặt trong thịt gà, cá biển.

Vì sao trẻ 6 đến 60 tháng tuổi nhất định phải uống vitamin A?

(NLĐO) - Thiếu vitamin A là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, quáng gà ở trẻ. Đây là lý do trẻ nhỏ được bổ sung vitamin A hai lần mỗi năm để phòng ngừa

Bổ sung vitamin A cho hơn 6 triệu trẻ

(NLĐO) - Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch bổ sung vitamin A do tổ chức Vitamin Angel (Hoa Kỳ) viện trợ. Trong đợt 1, dự kiến có hơn 6 triệu trẻ trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin A

