Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

Một công trình vừa được công bố trên tạp chí y học JAMA Dermatology, cho thấy một dạng của vitamin B3 có thể là công cụ hữu ích để phòng ung thư da ở những người có nguy cơ cao.



Kết luận này được đưa ra sau khi phân tích hồ sơ của gần 34.000 cựu chiến binh Mỹ và so sánh mức nicotinamide - một trong 2 dạng vitamin B3 phổ biến - mà họ nhận được.

Một số thực phẩm giàu vitamin B3. Trong đó, các thực phẩm động vật sẽ giàu dạng nicotinamide - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo TS - BS Sarah T. Arron từ Quỹ Y tế Palo Alto (Mỹ), tác giả của nghiên cứu, ung thư da góp phần đáng kể vào gánh nặng bệnh lý với khoảng 6 triệu bệnh nhân cần được điều trị mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ, tiêu tốn tổng chi phí khoảng 8,9 tỉ USD.

Các nỗ lực y tế công cộng nhằm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa ung thư da tập trung vào việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và nâng cao nhận thức về tia UV, nhưng việc tuân thủ các khuyến nghị về kem chống nắng còn thấp.

Vì vậy, cung cấp một biện pháp phòng ngừa dễ tiếp cận sẽ rất có ích.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống 500 mg nicotinamide mỗi ngày giúp người chưa bị ung thư giảm khoảng 14% nguy cơ mắc bệnh trong tương lai.

Hiệu quả lớn nhất vẫn được ghi nhận ở người từng bị ung thư da: Họ sẽ tránh được tới 54% nguy cơ mắc thêm một loại ung thư da khác.

Xét cụ thể hơn, 2 loại ung thư da mà dạng vitamin B3 này giúp phòng ngừa chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy da, trong đó hiệu quả lên bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy da rõ rệt nhất.

Nicotinamide là dạng vitamin B3 thường xuất hiện trong các thực phẩm nhóm động vật, bao gồm gan, thịt gà (nhất là ức gà), cá ngừ, cá hồi, cá cơm thịt heo nạc, bò nạc..., theo tờ Healthline.