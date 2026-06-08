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Kinh tế

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu

PV

Đầu tư chuỗi cung ứng lạnh đồng bộ, THILOGI hướng tới giảm thất thoát, tối ưu chi phí và nâng cao giá trị hàng Việt xuất khẩu.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều và thủy sản liên tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu toàn cầu. Tuy nhiên, để hàng hóa đến tay người tiêu dùng quốc tế với chất lượng được bảo toàn, chuỗi logistics và đặc biệt là chuỗi cung ứng lạnh vẫn đóng vai trò then chốt.

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 1.

Thực tế cho thấy, tổn thất sau thu hoạch và suy giảm chất lượng trong quá trình lưu thông vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ như trái cây tươi, thủy sản hay thực phẩm chế biến, chỉ một mắt xích không được kiểm soát tốt cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong khi đó, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, điều kiện bảo quản và tiêu chuẩn chất lượng tại các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe, đặt ra nhu cầu cấp thiết về một chuỗi cung ứng lạnh đồng bộ và xuyên suốt.

Nắm bắt xu hướng đó, THILOGI đang từng bước phát triển hệ sinh thái logistics lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản và xuất khẩu hàng hóa ngày càng tăng của doanh nghiệp. Không chỉ đầu tư năng lực vận tải, doanh nghiệp hướng đến việc kết nối các mắt xích trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu, trung tâm logistics, cửa khẩu đến cảng biển và thị trường tiêu thụ.

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 2.

Một trong những nền tảng quan trọng của chiến lược này là đội container lạnh chuyên dụng số lượng lớn, phục vụ vận chuyển đa dạng các mặt hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm xuất khẩu. Cùng với đó, THILOGI đang phát triển hệ thống depot, bãi container lạnh và các giải pháp bảo quản tại những khu vực sản xuất trọng điểm, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa, tối ưu vòng quay container và giảm chi phí logistics cho khách hàng.

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 3.

Lợi thế của THILOGI không chỉ nằm ở quy mô thiết bị mà còn ở khả năng tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một hệ sinh thái logistics. Từ vận tải đường bộ, vận tải biển nội địa, vận tải xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia đến khai báo hải quan, hỗ trợ thông quan, khai thác cảng và các dịch vụ logistics liên quan, các công đoạn được kết nối xuyên suốt nhằm hạn chế phát sinh trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và duy trì điều kiện bảo quản hàng hóa trong toàn bộ hành trình.

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 4.

Đặc biệt, với lợi thế sở hữu Chu Lai Port - cửa ngõ logistics của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời kết nối linh hoạt với hệ thống cảng tại TP Hồ Chí Minh, THILOGI đang từng bước hình thành mạng lưới chuỗi lạnh phục vụ các vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt tại Tây Nguyên, cùng khu vực Nam Lào và Bắc Campuchia. Việc đưa hàng hóa đến cảng gần hơn không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thời gian vận chuyển mà còn hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng đối với các mặt hàng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên chất lượng sản phẩm và hiệu quả chuỗi cung ứng, logistics lạnh đang trở thành một trong những yếu tố quyết định giá trị hàng hóa xuất khẩu. Thông qua việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, thiết bị và các giải pháp logistics chuyên biệt, THILOGI từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chuỗi lạnh, góp phần giảm thất thoát, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản, thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thilogi phát triển chuỗi cung ứng lạnh, nâng cao giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 5.THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam năm 2025 lần đầu vượt mốc 70 tỷ USD, tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, mở ra triển vọng lớn cho ngành trái cây tươi.

xuất khẩu THILOGI logistics
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